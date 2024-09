Apple přemýšlí nad zásadním předěláním AirPods Max

Apple si potrpí na ochranu soukromí uživatelů (nebo to alespoň často tvrdí). Na ochranu soukromí směřuje z velké části i nový patent týkající se pravděpodobně sluchátek AirPods Max, jenž hovoří o kostním vedení (bone conduction) zvuku. Kostní vedení je systém, který má snímače nebo akční komponenty, které se zpravidla v blízkosti ucha dotýkají pokožky (oblast lícní kosti). Přenosem vibrací do lebky může být ušní bubínek ovlivněn stejným způsobem, ale bez nutnosti vytlačování vzduchu. Výsledkem je, že jakýkoli přenášený zvuk uslyší pouze uživatel sluchátek nebo zařízení pro kostní vedení, nikdo jiný.

Patentová přihláška hovoří o tom, že by sluchátka mohla mít více kanálů, přičemž jeden z nich by mohl být soukromý. Což by znamenalo, že by se v tomto režimu aktivovalo právě kostní vedení, kdy by hovor či hudba byla vedena tak, aby nikdo v okolí nic neslyšel. Při standardním režimu by sluchátka fungovala klasicky. Zároveň by systém mohl vyhodnotit, jakou povahu přehrávaný zvuk má, a případně rovnou aktivovat soukromý kanál (například když zavolá přítel/přítelkyně). Také by mohla být povaha konverzace detekována na základě zpráv či slov použitých v hovoru. Hovoří se rovněž o kamerách, které by odhalily, zda se v okolí nachází jiné osoby. Na každý pád se jedná pouze o patent, který Apple nemusí nikdy uskutečnit.