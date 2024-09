Další fotky příslušenství pro Apple Watch 10 potvrzují zásadní změnu jejich designu

Je tomu sice teprve pár hodin, co jsme vám na našem magazínu nabídli fotografie krytů pro Apple Watch 10, jenž měly odhalil jednu z nejzásadnějších změn designu řady Series prakticky od jejího vydání, a už tu máme další údajné potvrzení tohoto kroku. To pochází opět od leakera Majin Bu, který po zveřejnění fotek krytů hodinek ukázal světu taktéž krycí skla na displeje Series 10 či X, chcete-li. A ta potvrzují to, co šlo „vyčíst“ z krytů – tedy, že bychom se měli u Series 10 dočkat rovného displeje namísto zaoblení, čímž by se tak nové Apple Watch designově přiblížily modelu Ultra. Na fotky krycích skel se můžete podívat níže.

Ačkoliv je Majin Bu jeden z nejspolehlivějších leakerů poslední doby, který se trefil většinou svých předpovědí, je samozřejmě třeba brát veškerá jeho tvrzení s určitou rezervou. V minulosti totiž unikly CAD rendery, které odhalovaly Series 10 coby Apple Watch designově velmi blízké předešlým generacím, snad jen s menší tloušťkou či mírně upraveným reproduktorem. Je proto otázkou, zda se leaker trefil „do černého“ i tentokrát. V jeho prospěch nicméně hraje fakt, že se o designovém upgradu Apple Watch 10 v minulosti hovořilo opravdu intenzivně. Zda se tak stane či nikoliv ukáže ostatně už příští pondělí.