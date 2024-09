Apple už 7 let přechází u iPhonů na OLED displeje a stále nemá hotovo

Za 9 dní tomu bude přesně 7 let od chvíle, kdy Apple představil první iPhone s OLED displejem a de facto tak započal přechod právě na tento typ displeje. A ačkoliv tehdy zřejmě leckdo čekal, že bude přechod na OLED panely poměrně rychlý a iPhony se tak rozloučí s klasickými LCD displeji v horizontu několika málo let, nestalo se tak a přechod probíhá až do dneška. Navíc není vyloučeno, že se přechod protáhne o další řadu měsíců, jelikož iPhone SE 4, který má OLED jakožto poslední iPhone v nabídce Applu dostat, může, ale taktéž nemusí být příští týden na Keynote vedle iPhonů 16 (Pro) odhalen.

Pravdou ostatně je, že v předešlých měsících předpovídali prakticky všichni důvěryhodní leakeři, novináři a analytici představení iPhonu SE 4 až na začátek roku 2025, pravděpodobně pak březen či duben, kdy je Apple odhaloval v předešlých letech. Až klesající skladové zásoby nynější generace naznačily, že by mohl SE 4 dorazit podstatně dříve než si svět doposud myslel. Ať tak či tak, už se u něj nepočítá s LCD, ale právě s OLED displejem, což způsobí poměrně zajímavou situaci v dodavatelském řetězci Applu. Vypadnou z něj totiž konkrétně dva dlouholetí dodavatelé Applu zaměření právě na LCD displeje, konkrétně JDI Sharp. Tyto společnosti přitom ještě v roce 2015 dodávaly Applu kolem 200 milionů LCD displejů pro iPhony. Do roku 2023 se nicméně tento objem smrsknul na desetinu a co nevidět pak prakticky zmizí.

Kromě OLED displeje toho však iPhone SE 4 podstatně víc nového než kolik toho přinesly předešlé generace. Počítá se například s Face ID, USB-C, akčním tlačítkem, procesorem A18, 6,06“ displejem či 8GB RAM. Hardwarově se tedy má svět na co těšit a pokud telefon Apple nezabije cenou, bude se bezesporu jednat o velmi zajímavý kousek, který má potenciál prodejně zabodovat opravdu znamenitě.