Apple se chce u budoucích MacBooků rozloučit s klasickými klávesnicemi

Čeká nás revoluce na poli klávesnic u laptopů? Napovídala by tomu alespoň nová patentová přihláška Applu. Podíváme-li se na současné klávesnice, ty jsou poměrně náchylné na prach, tekutiny a jiné drobky. Tento problém byl jedním z důvodů, proč Apple představil svůj motýlkový mechanismus třetí generace. Ten obsahoval silikonovou membránu používanou k odklonění prachu a ke ztišení psaní. Ta se ale také ukázala jako problematická, a tak se Apple vrátil ke klasickému nůžkovému stylu.

Apple hodlá jít ale (možná) jiným směrem. Nová patentová přihláška myslí na klávesnici bez pohybových komponent. V návrhu společnosti Apple by místo pohyblivých kláves byla použita skleněná tabule s vyvýšenými částmi, které by ukazovaly, kde se která klávesa nachází. Když uživatel stiskne jednu z vyvýšených částí kláves, klávesnice detekuje vložení síly do této „klávesy“ a zpracuje ji obvyklým způsobem v rámci aplikace. Použití vyvýšených kláves by umožnilo navrhované klávesnici nabídnout uživatelům určitou formu hmatové odezvy, což uživatelům umožní přesně vědět, kde jsou jejich prsty umístěny ve vztahu ke středu každé klávesy. Jelikož je panel skleněný, mohl by pod něj Apple zahrnout displej. To by mohlo umožnit, aby byly symboly kláves definovány sekundárním displejem ve spodní části notebooku, což by umožnilo snadno změnit rozložení klávesnice na jiný jazyk nebo verzi specifickou pro konkrétní aplikaci. Kromě toho by boční části mohly být použity jako forma trackpadu vedle prvku klávesnice. Samozřejmě se jedná pouze o patent, který Apple nemusí nikdy uvést v život.