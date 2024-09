iOS 18 mírně zkomplikuje používání Živých aktivit

U řady uživatelů se veliké oblibě těší funkce Live Activity, která umožňuje aplikacím zobrazovat důležité informace přímo na uzamčené obrazovce nebo Dynamic Island. Nicméně, v iOS 18 se tato funkce mírně zkomplikuje.

Vývojář s přezdívkou Nico zveřejnil na svém účtě na sociální síti X zprávu o tom, že Živé aktivity už nebudou moci být aktualizovány tak často jako v iOS 17 a starších verzích. Zatímco to neovlivní většinu aplikací, stále je to změna, o které stojí za to mluvit. Nico na platformě X sdílel zprávu o tom, že dříve mohl aktualizovat živé aktivity každou sekundu. Od iOS 18 však může aktualizovat pouze mezi 5 a 15 sekundami. To je problém pro jeho aplikaci, kde používal živé aktivity k zobrazení své skutečné rychlosti při jízdě na kole. Do budoucna bude rychlost kola zaostávat asi o 10 sekund, což by mohlo být problematické pro některé případy použití.

Bohužel, Apple tvrdí, že jde o záměrnou změnu. Cupertinská společnost uvádí, že každá aktualizace vyžaduje zápis dat na disk, což způsobuje nadměrné opotřebení NAND paměti (tj. úložiště) zařízení uživatelů. Nadměrné aktualizace jsou letos obzvláště problematické, protože se Živé aktivity budou synchronizovat také s Apple Watch pomocí iOS 18 a watchOS 11. Apple v této souvislosti dále uvádí, že Živé aktivity nikdy nebyly určeny k vytváření „reálných zážitků“. Ironií je, že zmíněný vývojář také poukazuje na to, že Apple používá jeho přesný příklad použití pro Živé aktivity. Na webu pro vývojáře Apple píše, že „aplikace pro trénink může zobrazovat metriky fyzické zdatnosti v reálném čase“. Změny, které nás v iOS 18 čekají, by nicméně podle dostupných informací neměly ovlivnit aplikace pro Živé aktivity s funkcí hodin, jako jsou Uber nebo Lyft, které zobrazují časovač odpočítávající do vašeho odhadovaného času příjezdu. Je to proto, že odhadovaný čas příjezdu je jednou aktualizací a poté již v rámci Živých aktivit dochází jen k automatickému odpočtu.