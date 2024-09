Vyplatí se Vision Pro za 3500€? Samozřejmě že ano, nebo vy jste snad už někdy kakali na Měsíci?

Mnoho lidí si marně láme hlavu nad tím, zda se vyplatí investovat 3500$ do nákupu Apple Vision Pro. Odpověď je přitom jednoduchá – rozhodně se to vyplatí! Tedy alespoň podle instagramového tvůrce Muzammila Yasina, který si říká itsmuzz.ai a jehož profil se zaměřuje na moderní technologie. Ten ukazuje, na co využívá Vision Pro on. Stačí zajít na toaletu, pohodlně se posadit a zobrazit si kolem sebe například Měsíc nebo nějaký ten národní park a pak už se jen v klidu vykakat. Upřímně řečeno, vykakat se za 3500$ na měsíci je něco, co se vám jiným způsobem než s Vision Pro zkrátka nepoštěstí a závěr je tak naprosto jasný. Vision Pro se jednoznačně vyplatí!

