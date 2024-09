Tyto skvělé aplikace od Googlu na vašem iPhonu určitě využijete

PhotoScan by Google Photos

PhotoScan by Google Photos je chytrý nástroj, který vám umožní přenést vaše oblíbené vzpomínky z papírových fotografií do digitálního světa. Pomocí několika snímků pořízených fotoaparátem vašeho telefonu dokáže aplikace automaticky odstranit nežádoucí odlesky a vytvořit vysoce kvalitní digitální sken. Kromě základních úprav jako je oříznutí a otočení nabízí PhotoScan také pokročilé funkce pro vylepšení vašich skenů, jako je automatické vyrovnání perspektivy a odstranění poškození. Všechny naskenované fotografie můžete snadno uložit do Fotek Google, kde budou bezpečně zálohovány a snadno vyhledatelné.

Aplikaci PhotoScan by Google Photos stáhnete zde.