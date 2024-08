Legendární retro sbírka her Fallout Classic Collection je nyní ke stažení zdarma!

Je tu další týden a s ním i další zajímavá hra, kterou rozdává zdarma obchod Epic Games Store. A i tentokrát je rozhodně o co stát – oprášen byl totiž retro klenot Fallout Classic Collection, který dokáže zabavit na dlouhé hodiny jak starší hráče, tak i ty mladší, kteří mají zájem okusit, jaké to bylo „hrát v pravěku“.

Fallout® Classic Collection je kultovní sbírka počítačových her, která obsahuje tři tituly: Fallout, Fallout 2 a Fallout Tactics. Tyto hry, původně vydané koncem 90. let, definovaly žánr post-apokalyptických RPG a dodnes si udržují širokou základnu fanoušků. Fallout se odehrává v alternativní budoucnosti, kde po nukleární válce zůstaly Spojené státy v troskách, a hráči se vydávají na dobrodružství v nehostinném pustém světě. Každý z těchto titulů nabízí jedinečnou kombinaci taktického boje, propracovaného příběhu a rozhodnutí, která ovlivňují vývoj hry. Fallout 2 rozšiřuje svět původního dílu a představuje nové frakce, lokace a komplikovanější morální dilemata. Fallout Tactics se zaměřuje více na bojovou strategii než na příběhovou část, ale stále si zachovává atmosféru světa Falloutu. Grafika těchto her je dnes sice zastaralá, ale jejich hratelnost a atmosféra jsou nadčasové. Fallout® Classic Collection je pro milovníky RPG her i nováčky skvělým způsobem, jak prozkoumat kořeny jedné z nejvýznamnějších herních sérií všech dob. Tato kolekce poskytuje hráčům nezapomenutelný zážitek plný napětí, humoru a morálních výzev.

Fotogalerie Snímek obrazovky 2024-08-28 v 10.54.47 Snímek obrazovky 2024-08-28 v 10.54.40 Snímek obrazovky 2024-08-28 v 10.54.34 Snímek obrazovky 2024-08-28 v 10.54.26 Snímek obrazovky 2024-08-28 v 10.55.14 Snímek obrazovky 2024-08-28 v 10.54.21 Snímek obrazovky 2024-08-28 v 10.55.07 Snímek obrazovky 2024-08-28 v 10.54.16 Snímek obrazovky 2024-08-28 v 10.55.00 Snímek obrazovky 2024-08-28 v 10.54.54 Vstoupit do galerie

Pokud vás Fallout Classic Collection láká, od této chvíle až do čtvrtka 5. září 16:59 si jej můžete přidat do své knihovny her v Epic Games. Je nicméně třeba počítat s tím, že je hra jen pro PC a zároveň je to pořádné retro. Za zahrání ale rozhodně stojí.

Fallout Classic Collection můžete stáhnout zde