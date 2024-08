Elevated pro Vision Pro dorazí již za pár dní

Elevated, nový zážitek, který si Apple představil pro majitele Vision Pro bude dostupný od 6. září letošního roku, tedy již za pár dní. Apple představil Elevated v červenci, ale neuvedl, kdy tuto funkci do Vision Pro přinese. Elevated je série leteckých „cest“ během kterých mohou diváci sledovat přelety okolo ikonických míst a sledovat tak sopky, vodopády a mnoho dalšího stejně, jako by byli ptákem létajícím nad daným místem. Apple slibuje, že uživatele získají zcela novou perspektivu při leteckých prohlídkách těch nejpozoruhodnějších míst světa, kterými je provedou místní průvodci.

„Apple Immersive Video představuje průlomový krok vpřed v oblasti vyprávění příběhů a nabízí uživatelům Apple Vision Pro pozoruhodné a neskutečně realistické zážitky, které diváky vtáhnou do děje,“ uvedl Tor Myhren, viceprezident Applu pro marketingovou komunikaci. „Od přeletů nad havajskými sopkami a surfování na obřích vlnách na Tahiti až po nový pohled na vystoupení těch největších světových interpretů a sportovců, Apple Immersive Video představuje revoluční způsob, jak si mohou diváci vychutnat různá místa, příběhy, sportovní události a mnohem víc. Budou se totiž cítit, jako by byli přímo v centru dění. Vstupujeme do nové éry vizuálního vyprávění příběhů a dělá nám nesmírnou radost, že ji můžeme zprostředkovat více lidem ze všech koutů světa.“

Boundless

Se seriálem Boundless budou moct diváci zažít dobrodružství, o kterých si dosud mohli nechat jen zdát, navštěvovat zajímavá místa a poznávat inspirativní lidi. V epizodě „Hot Air Balloons“ diváci vzlétnou balonem nad čarokrásnou krajinu turecké Kappadokie. V další epizodě „Arctic Surfing“, která vyjde letos na podzim, se zase vydají se skupinou neohrožených surfařů na dobrodružství v chladných vlnách za severním polárním kruhem.

Wild Life

Letos v srpnu vydá Apple druhou epizodu seriálu Wild Life, která vezme diváky na výlet do Sheldrick Wildlife Trust v Keni, kde sloní sirotci nacházejí útočiště v péči ošetřovatelů, dovádějí ve zpěněných bahenních lázních a vytvářejí mezi sebou, spolu se svými lidskými společníky a s okolními divokými slony jednu velkou rodinu. Koncem letošního roku se diváci budou moct vydat spolu se skupinou statečných potápěčů na Bahamy, střetnout se tváří v tvář s nejnebezpečnějšími predátory na planetě a objevovat tvory mnohem komplexnější, než se můžou na první pohled zdát.

Elevated

V první epizodě seriálu Elevated, který bude mít premiéru letos v září, se diváci budou moct proletět nad sopkami, vyšplhat nad vodopády a objevovat neprozkoumané zázraky přírody na nejdelším souostroví na světě, na Havaji. V následující epizodě, která bude k dispozici koncem roku, diváci poznají svěží podzim v Nové Anglii a vydají se na nádhernou cestu podél klikatého pobřeží a nad úchvatnými řekami.

Submerged

Submerged, první krátký film natočený ve formátu Apple Immersive Video, bude mít premiéru letos na podzim. Jedná se o akční dobrodružství zasazené do období druhé světové války, které vezme diváky na palubu ponorky, kde se námořníci snaží přežít smrtící torpédový útok. Snímek, jehož scénáristou a režisérem je oscarový Edward Berger, představuje jedinečné možnosti vyprávění příběhů, které jsou možné pouze díky Apple Immersive Video na Apple Vision Pro.

2024 NBA All-Star Weekend

Letos na podzim si přijdou na své také fanoušci basketbalu. Budou si totiž moct vychutnat 2024 NBA All-Star Weekend v Indianapolis ze zcela nové perspektivy. K dispozici bude poutavý krátký film, který nabídne představení vycházejících hvězd, soutěž v dunkování, vůbec první soutěž v házení trojek mezi hvězdami NBA a WNBA se Sabrinou Ionescu a Stephenem Currym, a samotný All-Star zápas.

Pohlcující zážitek od interpreta The Weeknd

Cenami Apple Music ověnčený a sedmkrát diamantový interpret The Weeknd se vrací do centra pozornosti s pohlcujícím zážitkem, který bude mít premiéru exkluzivně na Apple Vision Pro ještě letos.

Red Bull: Big-Wave Surfing

Diváci budou moct pocítit sílu oceánu jako nikdy dříve a sledovat elitní surfaře, jak se pokouší pokořit nejtěžší vlnu na světe u odlehlého pobřeží Teahupo’o na Tahiti. Tento díl se bude natáčet letos v létě a vyjde koncem roku.

Nové nástroje pro filmaře využívající Apple Immersive video

Apple a Blackmagic Design umožní profesionálním filmařům zhmotnit jejich tvůrčí vize díky novému pracovnímu postupu pro Apple Immersive Video, včetně zcela nové kamery Blackmagic – URSA Cine Immersive –a aktualizovaných verzí DaVinci Resolve Studio a Apple Compressor. Nová rozsáhlá sada nástrojů, která bude k dispozici koncem letošního roku, pomůže filmařům natáčet ještě poutavější filmy a seriály pro uživatele Apple Vision Pro po celém světě.

Více seriálů, filmů, koncertů a sportovních událostí natočených ve formátu Apple Immersive Video bude k dispozici koncem roku.