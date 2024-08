Apple opět propouští

Propouštění není v technologickém světě v posledních letech bohužel ničím výjimečným. Apple se mu sice vyhýbá zuby nehty a narozdíl od konkurence v čele s Amazonem, Metou či Microsoftem, kteří v předešlých měsících propustili tisíce lidí, propouští naštěstí jen vyšší desítky či stovky. I tak ale rušení pracovních míst rozhodně nepotěší, avšak nyní musí tuto věc opět překousnout.

Podle zdrojů Bloombergu ruší nyní Apple zhruba 100 pracovních míst v divizi Služeb. To se může sice na první zdát docela překvapivé vzhledem k tomu, že právě služby Applu generují co čtvrtletí vyšší a vyšší zisky, nicméně opak je pravdou. Apple totiž „sáhl“ jen do služeb, které jsou pro něj co se ziskovosti týče nejslabší – konkrétně do Apple Books a Apple News+. Snaha kalifornského giganta je pak zřejmá – vzhledem k tomu, že tyto služby negenerují pro něj zajímavé zisky, snaží se náklady na ně snížit na minimum a naopak úspory zainvestovat směrem, který má smysl pro navýšení ziskovosti jako takové.