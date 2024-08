Videa na YouTube slibující odstranění vody z reproduktorů smartphone skutečně fungují

Magazín The Verge oslovil iFixit, který není potřeba fanouškům Applu blíže představovat, aby vyzkoušeli, zda skutečně fungují videa na YouTube, jenž slibují, že dokážou ze smartphonu dostat vodu. Pravda je taková, že vodu dokážou samozřejmě dostat pouze z jejich reproduktorů, nikoli ze zbytku telefonu. iFixit vzal několik telefonů a ty ponořil do vody s UV barvivem. Následně došlo k přehrání videa slibujícího vytlačení vody z reproduktoru a poté už stačilo počkat až voda vyschne i ze zbytku telefonu a podívat se na vše přes UV světlo. Bylo jasně vidět, že barvivo se nenachází v reproduktoru ani v oblasti okolo reproduktoru, a to u žádného z testovaných telefonů včetně iPhone 13.

Pokud byste si tedy mysleli, že by vám video mohlo zachránit celý telefon ponořený do vody, do kterého zatekla tekutina, pak to bohužel není pravda, což však většina uživatelů zřejmě tuší. Na druhou stranu, pokud se vám stane, že reproduktor po namočení telefonu do vody vydává divné zvuky, stačí přehrát některé z videí na YouTube slibující, že díky tónům, které v něm jsou vytlačí vodu z reproduktoru a pomůže to. Aktuálně Apple nabízí u iPhone odolnost iP68 s tím, že tato odolnost říká, že iPhone odolá dešti, náhodnému namočení telefonu do hloubky až šesti metrů po dobu 30 minut nebo postříkání tekutinou, ovšem Apple nekryje závady způsobené vystavením zařízení kapalině, proto je lepší se vodě a dalším tekutinám se svým telefonem vyhnout.