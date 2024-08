Zásoby iPadů mini se tenčí! Je za dveřmi nový model?

Je tomu skoro až k nevíře, ale od představení redesignovaného iPadu mini, který v šesté generaci přijal vzhled iPadů Pro, uplynou v září již dobré tři roky. Je proto nejvyšší čas, aby jej Apple upgradoval, jelikož v současné verzi je logicky již docela zastaralý. A jak se zdá, na aktualizaci bychom ve výsledku nemuseli čekat příliš dlouho.

Příchod nové generace iPadu mini sice předpovídají zdroje již dlouhé měsíce, nicméně až nyní svitla skutečně poměrně velká naděje. To proto, že zdroje Marka Gurmana z Bloombergu přišly s informacemi, že skladové zásoby nynější generace iPadů mini se začínají v Apple Storech razantně ztenčovat a ze strany Applu nejsou jakkoliv doplňovány ani komentovány, což je postup, který zpravidla předchází příchod nových produktů. Kdy přesně by mohl Apple nové iPady mini představit sice můžeme zatím jen hádat, nicméně překvapivé by nebylo jak odhalení na Keynote 9. září, tak klidně i jen přes tiskovou zprávu někdy v průběhu podzimu, nebude-li toho tablet nabízet moc nového. Tak či tak, pokud se právě chystáte na koupi iPadu mini, doporučujeme počkat.

Designově by se nová generace iPadů mini od té předešlé neměla lišit vůbec v ničem. Hlavní upgrady tak proběhnou „pod kapotou“, kde bychom se měli dočkat čipu A17 Pro či výkonnějšího spolu s WiFi 6E či Bluetoothem 5.3. Počítá se rovněž s upgradem zadního a předního fotoaparátu a dalšími podobnými drobnostmi. Nechme se tedy překvapit, kdy se Apple s touto novinkou nakonec pochlubí.