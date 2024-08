Popularita Apple Podcastů upadá

Podcasty zažívají v posledních letech nebývalý boom a lví podíl na tom mají i kvalitní podcastové aplikace, které tuto formu zábavy lidem servírují. Jejich králem byl dlouhodobě Apple se svou nativní aplikací Podcasty, které byly mezi uživateli v minulosti suverénně nejvyužívanější. To se však postupně mění s tím, jak sílí konkurence jako například YouTube či Spotify.

Jinak tomu není ani v domovině Applu USA, kde měly Apple Podcasty dlouhodobě výsostnou pozici mezi podcastovými aplikacemi. Tomu je však již nyní jinak. Podle nového průzkumu analytiků z Cumulus totiž v USA využívá Apple Podcasty jen 12 % posluchačů podcastů. Suverénně nejvyužívanější aplikací pro poslech podcastů je YouTube s jeho 31% následované Spotify s 21 %. A jelikož má YouTube rozhodně co nabídnout díky spojení obrazu s videem, nedá se tak úplně očekávat, že by mělo v dohledné pozice z trůnu pro podcastové aplikace sestoupit, ba právě naopak. Pokud tedy Apple chce zabojovat alespoň o druhé místo se Spotify, bude muset do své aplikace nasadit řadu lákavých novinek, které ji učiní uživatelsky zajímavější.