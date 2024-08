Apple vyvíjí novou umělou asistentku! Má být mnohem osobnější a strčí do kapsy Siri

Zdá se, že na poli umělé inteligence plánuje Apple do budoucna vskutku velké věci. Vyplývá to alespoň z nových informací reportéra Marka Gurmana z Bloombergu, které poodhalují budoucí plány kalifornského giganta ohledně minimálně jednoho projektu založeného na umělé inteligenci. A že by mělo být skutečně o co stát.

Gurmanovy zdroje přišly konkrétně s tím, že Apple začíná vyvíjet jakousi náhradu či minimálně alternativu k Siri. Mnoho informací sice zatím k dispozici není, nová umělá asistentka by však měla být celkově mnohem osobnější a díky tomu využitelnější nejen pro plnění úkolů, které jí člověk zadá hlasovým pokynem, ale i celkově přirozenější. Jinými slovy, Apple by podle všeho rád vytvořil umělou inteligenci velmi blízkou člověku. Tu by rád následně implementoval do svých budoucích produktů s cílem učinit je celkově uživatelsky přívětivější a osobnější, přičemž prvním tímto produktem by údajně mohlo být robotické rameno s iPadem, které by mělo sloužit k ovládání domácnosti. Právě to by se totiž mělo integrovat do domácnosti uživatele právě díky své „lidské“ využitelnosti, kdy by mělo interagovat s uživatelem podobně jako druhá osoba. Jelikož jsou však všechny tyto projekty zatím v rané fázi vývoje a od jejich představení nás dělí roky, na jakékoliv bližší informace si ještě musíme počkat.