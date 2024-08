Apple začne za 2 roky prodávat svého prvního robota! Co bude umět a kolik má stát?

Další revoluce v podání Applu je dost možná na spadnutí. Lze tak usuzovat minimálně ze slov skvěle informovaného reportéra Bloombergu Marka Gurmana, podle kterého kalifornský gigant výrazně zintenzivňuje vývoj svého prvního robota, respektive robotického produktu. Ten by měl dle jeho zdrojů dorazit už za dva roky za cenu kolem 1000 dolarů tedy asi 23 000 Kč bez daně.

Gurmanovy zdroje tvrdí konkrétně to, že oním záhadným produktem by mělo být stolní robotické rameno s velkým displejem podobným iPadu, které by se mělo otáčet v závislosti na poloze uživatele vůči němu v domácnosti. Jeho využití by pak mělo být poměrně široké- Jednat by se totiž mělo o domácí centrum, které by sloužilo jednak k ovládání chytré domácnosti, ale taktéž k ovládání domácích multimédií, vyřizování FaceTime hovorů, čtení zpráv, procházení Safari, kontrole kalendáře, připomínek a poznámek a tak podobně. Zařízení by mělo intenzivně využívat Siri a Apple Intelligence, díky čemuž by mělo skvěle reagovat na verbální příkazy, ale třeba i rozpoznávat hlasy a díky tomu nabízet personalizovaný obsah dle toho, kdo by jej zrovna potřeboval.

Vývoj tohoto produktu má sice probíhat již poměrně dlouho, nedávno však měl Apple v tomto směru přeřadit na vyšší rychlostní stupeň, aby jej v roce 2026 světu představil coby světový unikát. Že se jedná o důležitý produkt ostatně potvrzuje i to, že dohled nad vývojem svěřil Apple viceprezidentovi pro technologie Kevinu Lynchovi, který dohlížel v minulosti například na vývoj Apple Watch či na již odpískaný vývoj autonomního vozu. Nezbývá tedy než doufat, že se bude jednat o skutečnou pecku, která dokáže definovat nové možnosti trhu.