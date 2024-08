Aescape, přichází první robotická masáž na světě a měla by být dokonalá

Mluvím z vlastní zkušenosti, když vám řeknu, že chodit pravidelně alespoň jednou za měsíc na kvalitní masáž opravdu změní váš život. Odezní bolesti krku, hlavy, zad a celkově se budete cítit lépe. Ovšem najít dobrého maséra je občas skutečně těžké, a právě proto přichází společnost Aescape se svým stejnojmenným produktem, díky kterému zažijete tu nejlepší masáž na světě kdykoli, kdy si vzpomenete a je jedno jestli jste ten den první nebo poslední na řadě a zda má váš masér dobrou nebo špatnou náladu. První robotická masáž na světě slibuje něco, co jste s klasickým masérem ještě nezažili.

Jednoduše si lehnete na lehátko, nastavíte si jakou část svého těla a jak chcete masírovat a dvojice robotických ramen se již pustí do práce. Během tohoto procesoru snímá senzor neuvěřitelných 1,2 milionů bodů vašeho těla a masáž přizpůsobuje tak, aby byl výsledek co nejdokonalejší. Robot byl ve vývoji 7 let a podíleli se na něm chiropraktici, maséři a inženýři, aby vytvořili něco, co vám přinese dokonalé uvolnění. Samozřejmě stejně jako klasickému masérovi i robotovi máte možnost říct, že chcete zvýšit intenzitu nebo se některé části těla věnovat déle než jiné. Výrobci slibují, že díky robotické masáži Aescape je vaše tělo namasírováno dvakrát důkladněji za dvojnásobně kratší čas. Ostatně podívejte se sami, jak taková robotická masáž probíhá. Masáž je dostupná zatím pouze v New Yorku, ovšem již nyní se pracuje na otevření dalších poboček.