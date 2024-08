iPhone 16 (Pro) představení je venku! Apple oficiálně oznámil datum jejich premiéry

To, co jsme na tento týden předpovídali, se před malou chvílí stalo realitou. Apple totiž před pár minutami rozeslal médiím pozvánky na svou první podzimní Keynote, na které by se měly světu představit nové iPhony 16, 16 Pro, Apple Watch a snad i AirPods. Datem však dost zásadně překvapil. Keynote se totiž nebude konat v úterý 10. září, jak předpovídali všichni leakeři, ale v pondělí 9. září od 19:00 našeho času. Konference pak bude dle všeho opět předtočená, což je dost možná ve výsledku i důvod, proč ji Apple nakonec přesunul z 10. září na 9. září, pokud se tak tedy stalo. Překvapivé by to však nebylo – s 10. zářím totiž přišel třeba i suverénně nejlépe informovaný zdroj ze světa Applu současnosti ve formě reportéra Marka Gurmana z Bloombergu.

Zatímco v předešlých letech bylo z pozvánky svým způsobem jasné, co se na Keynote mihne, tentokrát tomu tak úplně není. Slogan „It’s Glowtime“ je totiž docela nicneříkající, tedy vzhledem k tomu, co se o iPhonech 16 (Pro) a dalších Apple novinkách šušká. Grafika pozvánky nicméně na první dobrou v některých uživatelích evokuje novou animaci Siri, takže je možné, že nás Apple nadchne AI funkcemi, které naučil nové iPhony díky důrazu na AI u jejich procesorů. Jedná se ale opravdu o čiré spekulace, nic víc.