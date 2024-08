Vision Pro: Koupit, nebo nekoupit?

Když jsem měl na jaře letošního roku možnost zhruba 14 dní testovat Vision Pro, měl jsem již tehdy možnost si jej nechat, respektive koupit. Přesto jsem jej vrátil s tím, že uvidím, jak se situace kolem tohoto zařízení vyvine. Recenze na Vision Pro v mém případě skončila konstatováním toho, že se jedná o technologicky zcela neuvěřitelné zařízení, kterému však chybí to nejdůležitější a to reálné využití. I přes to, že nějaké zázračné praktické využití asi ani po těch pár měsících nenajdu, protože jej nenašel téměř nikdo, je jedna věc, kvůli které si chci Vision Pro přesto koupit. Chápu, že to někomu může připadat směšné, ale vzhledem k tomu, že se nám před pár měsíci narodil vytoužený potomek, rád bych si jej natočil pomocí Vision Pro při věcech, které miluje, jako je plavání, hraní si, usmívání se a tak podobně. Věřte mi, že natočené imerzivní video z Vision Pro a iPhone je naprosto nesrovnatelné.

Sním o tom, až se s manželkou podíváme na to, jak vypadal jako miminko v době, kdy ve skutečnosti půjde na vysokou nebo bude už dávno z domu. Imerzivní video to umožňuje a vy budete mít své miminko pořád tak, jak jej vidíte nyní. Jediná věc, co mě tak trochu děsí, je, že se mi nechce investovat okolo 3000€, za které lze nyní Vision Pro bez problémů sehnat, jen do natáčení videí a rád bych, abych měl pro headset i jiné využití. Ovšem vadí mi dvě věci. Tou první je samotný Apple, který po roce vývoje přišel s VisionOS 2.0, jehož hlavní inovace spočívá v tom, že abyste vyvolali control center, už se nemusíte podívat nahoru. Ať se na mě Apple nezlobí, ale já byl u toho, když vyšel OS 1.3 na iPod touch a přinesl App Store. Já byl u toho, když každá verze iOS přinášela další a další změny a zcela měnila telefon k lepšímu a lepšímu. To fakt nyní o 17 let později za rok vývoje nepřišel Apple na nic, čím Vision Pro vylepšit?

Děsí mě, že vývoj produktu, do kterého se nalily miliardy dolarů a do kterého uživatelé investují nemalou částku, tak nějak stojí. Apple zřejmě čekal víc, víc prodejů, víc ohlasu, víc recenzí, víc všeho. Je jedno, zda se bavíme o LsA nebo o zahraničních magazínech, ale o Vision Pro se zkrátka nepíše a nezajímá v podstatě nikoho. Vůbec netuším, jaká je jeho budoucnost a nedovedu si představit, jak by Apple vlastně mohl takový projekt jako je Vision Pro ukončit, ale pokud o něj nebude zájem, tak to zkrátka bude muset udělat. Nechcete si kupovat produkt, který za rok nedokázal invovovat sám Apple nebo produkt, na který je rok od uvedení SDK pro Vision Pro k dispozicie 25000 aplikací, z nichž polovina je pro sledování imerzivních videí a druhá polovina jsou v podstatě technologická dema, která vám ukáží, co vlastně vše by šlo s Vision Pro dělat, ale dělat to nebudete, protože demo trvá 3 minuty a nikomu se už nechtělo jej proměnit v plnohodnotnou aplikaci.

Pro Vision nevzniká nové příslušenství a to, co pro něj je nikdo nekupuje, nerecenzuje a nikde se o něm prakticky nemluví. Pro Vision nevznikají převratné aplikace, o kterých by se psalo tak, jak když tehdy začaly první aplikace pro iPhone nebo později iPad. Vision zkrátka nikoho moc nezajímá a je otázka, co jej čeká do budoucna. Osobně si totiž myslím, že hardwarově je na tom Vision Pro tak nadupaně, že bych jej nemusel příštích pět let měnit za nový model, protože to, co umí po hardwarové stránce, je naprosto neskutečné, ovšem bojím se, aby za pět let ještě nějaká položka Vision Pro na webu Applu vůbec byla a já tak neměl doma jen předraženou „sošku“ na poličce.