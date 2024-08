Příští generace Vision Pro by mohla nabídnout tuto šikovnou vychytávku

V souvislosti s jablečným headsetem Vision Pro se často mluví o tom, že se zdaleka ze strany uživatelů nesetkal s takovou odezvou, jak Apple možná původně očekával. To ale očividně nutně neznamená, že by cupertinská společnost vzdávala veškeré snahy o vylepšení případných příštích generací. Jedna z nejnovějších patentových přihlášek Applu například popisuje mechanismy pro čočku, kterou lze vyladit tak, aby kompenzovala dioptrie.

Laditelné čočky působí jako úchvatný koncept, který ovšem bude zajisté také řádně nákladný. Čočky tohoto typu ale zároveň dokáží uživatelům v konečném důsledku ušetřit jistou částku, protože eliminují potřebu kupovat vlastní čočky. Podle patentové přihlášky by laditelné čočky v budoucí generaci Vision Pro mohly být naplněné kapalinou a měly by disponovat schopností přizpůsobit se celé řadě situací a podmínek. Patent také říká, že čočky by mohly být navrženy tak, aby se vždy upravovaly podle toho, kam se uživatel dívá. Není to poprvé, co Apple podal patent na tekutinou naplněné nastavitelné čočky pro Vision Pro – první patent tohoto typu byl podán v srpnu 2023 a druhý v říjnu 2023.

To samozřejmě také ukazuje na povahu patentů obecně. Jen proto, že Apple podal patent na tak skvělý kus hardwaru, nemusí rovnou nutně znamenat, že se dočkáme jeho finální realizace. Prozatím se Apple snaží zajistit, aby visionOS 2 pomohl zvýšit nepříliš úspěšný prodej Vision Pro první generace. V tomto scénáři je zatím nicméně celá řada neznámých, a může se lehko stát, že se vychytanějšího Vision Pro nakonec vůbec nedočkáme.