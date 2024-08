Gurman: Testování iOS 18 je prakticky u konce

Včerejší vydání 7. vývojářských bet iOS 18 způsobilo možná větší poprask, než leckdo zprvu čekal. To proto, že jej na svém účtu na X okomentoval zřejmě nejlépe informovaný zdroj informací ze světa Applu současnosti v podobě reportéra Marka Gurmana z Bloombergu. Jeho slova sice nejsou tak úplně jasná, nicméně to hlavní poselství z nich pochopit lze.

Gurman na svůj účet na X po vydání bet napsal: „Nejnovější verze systému iOS 18 je prý kromě funkcí spojených s novým hardwarem finální.“ Tato slova si lze sice vyložit dvěma způsoby. Jednak tak, že se jedná o předfinální betu, po které bude následovat už jen vydání RC verze – tedy de facto hotového iOS 18 pro vývojáře. A jednak tak, že do vydání iPhonů 16 už Apple nevydá žádnou vývojářskou betu a další vydá až po nich coby pokračování v testování. Nicméně vzhledem k tomu, že k představení iPhonů by mělo dojít v úterý 10. září a ke startu prodejů pak nejpozději 27. září, na jakékoliv větší testování už by logicky Apple moc času neměl. 7. beta je tedy tak či tak jednou z posledních vyložených bet, což však ve výsledku ani moc nepřekvapí. Vždyť Apple už testuje i iOS 18.1, který je vzhledem k Apple Intelligence, kterou obsahuje, skoro stejně tak důležitý jako iOS 18.0.