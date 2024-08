Bude představení iPhone 16 opravdu 10. září? Není to tak jednoznačné, jak se na první pohled zdá

V posledních dnech se v souvislosti s představením iPhonů 16 (Pro) a dalších Apple novinek nehovoří prakticky o jiném datu než o 10. září. Právě to ostatně víceméně potvrdil třeba i velmi dobře informovaný reportér Bloombergu Mark Gurman či spolehlivý leaker Majin Bu. Co když tomu tak však nebude? Desátému září totiž ne úplně vše hraje do karet.

Ačkoliv je 10. září stále nejpravděpodobnějším termínem pro představení iPhonů 16, zcela stoprocentně jej zatím brát nelze. To proto, že na 10. září je v USA naplánovaná jedna z debat kandidátů na amerického prezidenta, která bude jistojistě zejména Američany sledována ve velkém. Ostatně, právě kvůli debatě některé americké programy již změnily program, jelikož počítají s tím, že je v daný den nebudou diváci sledovat tak intenzivně jako vždy. Přesunutí Keynote z 10. na 11. září je pak prakticky vyloučeno vzhledem ke smutnému výročí útoku na WTC, které si v tento den svět připomene.

V úvahu pak připadá přesunutí na první zářijový týdne, nicméně ten Apple jednak příliš často k představení novinek nepoužíval a jednak je již trochu pozdě na zaslání pozvánek na Keynote. Ty totiž posílá zpravidla s dvoutýdenním předstihem a jelikož Keynote pořádá nejradši v úterý, toto časové okno včera prošvihl. Pokud tedy ani v průběhu dneška nedorazí pozvánky na Keynote, pak je víceméně jasné, že se událost ve středu 4. září neodehraje. Ano, je sice pravda, že v minulosti jsme se párkrát dočkali pozvánky i pouhý týden před akcí, zpravidla se však jednalo o covidové roky, kdy Apple nepořádal žádnou část konference živě, respektive ji nezpřístupňoval novinářům a tudíž si ti nemuseli řešit dopravu do místa a tak podobně.

A co myslíte vy, kdy se letošní zářijová Apple Keynote uskuteční? Dočkáme se už v prvním zářijovém týdnu, nebo se tak stane až později ve druhém zářijovém týdnu?