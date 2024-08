Post Malone láme rekordy na Apple Music i Spotify

Post Malone, jeden z nejvýraznějších umělců naší generace, který kombinuje osobitým stylem RAP a Pop, vydal nové album F-1 Trillion: Long Bed. To se po pouhých třech dnech od vydání stalo absolutním číslem jedna na Apple Music a to i přes to, že jen o pár týdnů dříve vydal dlouho očekávané album Houdini také Eminem.

Post Malone dokázal, že rozhodně nepatří do starého železa a po 48 hodinách od vydání má například největší hit z celého alba I had some Help neuvěřitelných 532 143 000 přehrání na Spotify. Album přijala velmi pozitivně nejen veřejnost, ale také hudební recenzenti a kritici a podle hodnocení na Google má 97 % lidí pozitivní vztah k tomuto albu. Post Malone poskytl pro oficiální YouTube kanál Apple Music devět minut dlouhý rozhovor, ve kterém mluví o právě vydaném albu. Pokud vás zajímá co o něm říká, vše najdete ve videu níže.