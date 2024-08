Podívejte se, jak vypadaly krabičky ke všem doposud představeným iPhonům

Někdo si krabičky od svých iPhonů schovává či si je vystavuje, někdo je zase „nemilosrdně“ vyhazuje a najdou se i tací, co je prodávají. Faktem však je, že se snad všem jablíčkářům krabičky od iPhonů líbí a vzhledem k tomu, že u nich Apple drží již roky stejný design, lze je bez jakékoliv nadsázky označit za ikonické. V technologickém světě totiž zřejmě ikoničtější balení pro určitý typ produktu nenajdete. Pamatujete si však, co vše se na krabičkách iPhonů vystřídalo za obrázky daných modelů a potažmo i na to, v jakých barvách je Apple kdy dodával? Pokud ne, nevadí. Začínající designér vystupující na X pod přezdívkou Private Talky se je totiž rozhodl ve své grafice shromáždit a ukázat tak hezky pospolu to, jakou cestu krabičky od iPhonů od roku 2007 až po současnost ušly.