Pastva pro oči! Takto bude v ruce vypadat černý a bílý iPhone 16 zezadu

V posledních dnech začíná fanouškovským světem Applu kolovat čím dál tím víc obrázků znázorňujících to, jak by měly vypadat nové iPhony 16. Zatímco některé tyto snímky jsou odtrženy od reality opravdu značně, jiné ji jsou naopak s přihlédnutím k informacím, které již dříve unikly, opravdu blízké. Přesně to lze ostatně říci i o dvojici snímků, které sdílel na svém účtu na X leaker Majin Bu. Ty zachycují konkrétně černý a bílý iPhone 16 zezadu a to velmi realisticky.

Zatímco chystaný iPhone 16 Pro má být designově loňským iPhonům 15 Pro velmi blízký, snad jen s výjimkou lesklejšího titanového rámečku, vzhled základních iPhonů 16 čeká poměrně zásadní změna. Ta se dotkne zejména zadního fotoaparátu, který se po letech změní ze čtvercového modulu se zaoblenými rohy na ovál podobný tomu, který Apple použival dříve u iPhonů X či XS. Objektivy však nebudou v jedné rovině se zbytkem fotomodulu, nýbrž budou stejně jako tomu je nyní vyčnívat nad jeho úroveň.