Instagram se chystá okopírovat další skvělou funkci Snapchatu

Meta se kopírování Snapchatu rozhodně nebojí, ba právě naopak. Poté, co od něj před lety „opsala“ Stories, tedy příběhy z fotek či videí dostupné jen 24 hodin od zveřejnění, má totiž nyní v plánu přebrat další zajímavou funkci. Řeč je konkrétně o Snap Map, tedy o mapě, která vám ukáže polohu vašich přátel spolu s příspěvky od nich.

Kopie Snap Map by měla zamířit v budoucnu do Instagramu pod názvem Friend Map. Její testování nedávno potvrdila i tisková mluvčí Mety s tím, že v současnosti je novinka zkoušena úzkou skupinou uživatelů, než bude rozšířena ve větší míře. Využitelnost Friend Map by pak měla být dle všeho víceméně stejná jako v případě snapchatové verze. Uživatelé tedy budou moci sdílet vaší polohu spolu s fotkou či videem, díky čemuž si tak budou moci vaši přátelé či obecně lidé, se kterými budete danou věc sdílet, podívat, kde přesně jste. Na výběr bude jak ze sdílení se všemi sledujícími, tak i s blízkými přáteli, jak to lze udělat třeba i nyní u Instagram Stories. Jak oblíbená novinka bude je nicméně zatím samozřejmě předčasné jakkoliv hádat.