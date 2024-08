Google si při představování nových Pixelů dobíral Apple, jednou však přestřelil

Včerejší večer se v technologickém světě nesl zejména ve znamená představení nových smartphonů, sluchátek a smartwatch z dílny Googlu. A jak už bývá na podobných akcích zvykem, ani tentokrát nebyla nouze o rýpance do konkurence, zejména pak do té jablečné. Google se do Applu rozhodl v průběhu konference rýpnout hned několikrát, avšak minimálně v jednom případě pěkně přestřelil. O tom ale až později.

První rýpanec Googlu do Applu přišel ve chvíli, kdy prezident divize Android hovořil o umělé inteligenci Gemini, která bude v Pixelech 9 jedním z klíčových prvků. Z jeho úst zaznělo konkrétně to, že je Gemini již nyní k dispozici po celém světě a již dávno přesáhla hranice anglicky mluvících zemí a tedy jednotného trhu, zatímco u konkurence ve formě Apple Intelligence tomu tak není. Zde je nicméně třeba dát Googlu za pravdu, protože omezenost Apple Intelligence zprvu jen na angličtina a USA je velkým zádrhelem a zároveň problémem.

Další šťouchnutí do Applu ze strany Googlu bylo to, že prezentace běžela z velké části živě, na což samozřejmě Google nezapomněl upozornit. „Mimochodem, všechna dema, která tu dnes provádíme, jsou živě,“ zaznělo z úst jednoho z prezentujících ve snaze přesvědčit diváky o tom, že novinkám věří Google natolik, že se je nebojí ukázat přesně tak, jak v reálu fungují. Ano, při prezentaci se stal jeden zásek, když jeden z Pixelů 9 přestal reagovat, avšak to nic nemění na tom, že Apple má u svých předtočených Keynotes nad tím, co v nich běží, daleko větší kontrolu a vše tedy může „na kameru“ doladit k naprosté dokonalosti.

Aby nebylo šťouchanců málo, vysmál se Google Applu i za to, že se rozhodl u iPhonů 15 Pro a 15 Pro Max rozlišit z hlediska technických specifikací fotoaparáty. Pixely 9 Pro a 9 Pro XL totiž nabízí ve všech směrech stejné specifikace, zatímco iPhone 15 Pro a 15 Pro Max se od sebe liší maximálním optickým zoomem. I to je přitom pro některé jablíčkáře trnem v oku a není se příliš čemu divit. Vždyť ne každému vyhovuje velký telefon, ale zároveň mu nestačí zoom, který nabízí menší iPhone 15 Pro.

V jedné věci však Google docela ustřelil. Na prezentaci se totiž nechal slyšet, že s osobními údaji uživatelů pracuje jeho AI Gemini opatrněji, citlivěji a celkově bezpečněji než Apple. To je však vzhledem k tomu, že většinu peněz vydělává Google shromažďováním a následným zpeněžováním osobních údajů svých uživatelů dost odvážné tvrzení. Naopak Apple je dlouhodobě proslulý tím, že na soukromí a bezpečnost svých uživatelů klade extrémní důraz.