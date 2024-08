Tvrdá konkurence pro iPhony? Google představil nové Pixely 9 s neuvěřitelnou AI

Zatímco Apple v létě žádná velká oznámení produktů neprovádí, v případě jeho konkurence tomu je zcela opačně. Se svými novinkami totiž relativně nedávno vyrukoval Samsung, přičemž včera večer ukázal nová „železa“ i Google. A jak je u něj již zvykem, rozhodně si zaslouží pozornost.

Řada Pixel 9

Tisková konference Googlu se točila zejména kolem odhalení nové generace jeho smartphonů Pixel. Ty dorazily celkem ve čtyřech verzích, přičemž tři nabízí klasickou pevnou konstrukci a jeden je pak ohebný. Konkrétně se bavíme o:

Pixel 9 – 6,3“ displej

Pixel 9 Pro – 6,3“ displej

Pixel 9 Pro XL – 6,8“ displej

Ohebný Pixel 9 Pro Fold – 6,3“ displej ve složeném stavu, 8“ displej v rozloženém stavu

Všechny nové Pixely mají přepracovanou zadní fotoaparátovou lištu, která je od jejich prvopočátku i hlavním poznávacím znamením telefonů od Googlu. Ten rovněž sáhl po matném skle na záda, leštěném kovu na hrany a v případě ohebného Foldu i po tenčím šasi či speciálním pantu, který by měl zajišťovat perfektní výdrž v kombinaci s jednoduchým otevíráním s minimálním ohybem v displeji. Pokud vás pak zajímá displej, všechny modely se dočkaly dle očekávání OLEDu, přičemž řada Pro a Fold vyniká nad základním modelem jasem a tedy ve výsledku třeba i lepší čitelností na slunci. Výrobce se rovněž chlubí nasazením krycího skla Corning Gorilla Glass Victus 2, díky čemuž by tak měly být displeje telefonů opravdu odolné.

Srdcem všech novinek je čip Google Tensor G4, který byl dle slov Googlu vytvořen na míru umělé inteligenci Gemini. Ruku v ruce s výkonnějším čipem jde i navýšení RAM paměti, kdy základní model nabízí 12GB, zatímco Pro a Fold 16GB. Háček je nicméně v tom, že alespoň dle prvních benchmarků, které kolují po internetu, není Tensor G4 výkonnější než 4 roky starý iPhone 12 Pro s čipem A14 Bionic. Bude však potřeba ještě počkat na důkladnější testy, které tato prvotní zjištění potvrdí.

Právě umělá inteligence Gemini by měla hrát u nových Pixelů extrémně důležitou roli. Dle slov Googlu je totiž do nich hluboce integrována, díky čemuž by tak mělo být používání telefonů nejen jednodušší, ale i celkově zábavnější než tomu bylo doposud. Pro milovníky focení si například Google připravil funkci, která pomocí AI vylepšuje fotky při zoomování a vy je tak mohli zachytit i přes digitální zoom v maximální možné kvalitě. Samozřejmostí jsou funkce jako přidání předmětů na určité místo či naopak jejich odebrání, generování obrázků pomocí textového zadání a tak podobně. Mezi dalšími AI funkcemi nechybí souhrny mailů, organizace informací z fotek či sceenshotů a tak podobně. Zkrátka a dobře, Google se u AI jako vždy vyřádil.

Pixel Buds Pro 2

Vedle nových smartphonů představil Google taktéž novou generaci svých sluchátek – tedy Pixel Buds Pro 2. I ta používají umělou inteligenci v kombinaci s novým čipem Tensor A1 ke zlepšení ANC, díky čemuž by tak mělo být tlumení okolních zvuků lepší než kdykoliv předtím. Sluchátkům samozřejmě nechybí ani podpora Find My Device, tedy androidí verze Najít od Applu, Clear Calling pro blokování okolního hluku pro mikrofon při hovorech či detekce konverzace pro deaktivace ANC v případě, že budete mluvit.

Pixel Watch 3

V Googlu se nezapomnělo ani na novou generaci hodinek Pixel Watch, která však stejně jako sluchátka až tak zajímavá není. Designově se totiž jedná o totéž, na co jsme byli zvyklí u předešlých dvou generací, přičemž nejzajímavější funkcí je zde schopnost detekovat ztrátu pulzu nositele hodinek, po které jsou automaticky zavolány záchranné složky. Přibyla i automatická detekce spánku, která hodinky přepne do spánkového režimu pro úsporu baterie. Zkrátka a dobře, drobnosti, které ale potěší. Hodinky jsou k dispozici ve 41 a 45mm varianta s tím, že rámeček kolem jejich displeje by měl být tenčí a celkově by pak měly být mezigeneračně rychlejší.

Ceny

Jelikož by rád Google svými novinkami zatopil rád Applu, asi nepřekvapí, že jejich předobjednávky spustil hned včera večer a to za následující ceny:

Pixel 9 od 799 dolarů

Pixel 9 Pro od 999 dolarů

Pixel 9 Pro XL od 1099 dolarů

Pixel 9 Pro Fold od 1799 dolarů

Pixel Buds Pro 2 za 229 dolarů

Pixel Watch 3 od 349 dolar

Standardní smartphony jsou tedy cenově nastaveny na úroveň iPhonů a skoro se tak až chce říci, že se i díky tomu nyní ukáže naplno, co je vlastně trendem dnešní doby – zda je to výkonný hardware a technické specifikace, které hrají ve prospěch Applu, nebo AI funkce, které jsou naopak zajímavější u Googlu.