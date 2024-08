Nejen Safari! Webové Apple Maps už fungují v dalším prohlížeči

Když zhruba před třemi týdny Apple světu skrze tiskovou zprávu oznámil spuštění webové verze Apple Maps pro počítače a iPady, nepřímo tím dal najevo, že by se do budoucna v tomto směru rád měřil s Googlem a jeho veleoblíbenými Google Maps. Než se tak však stane, čeká ještě kalifornského giganta velmi dlouhá cesta točící se třeba i kolem zprovoznění webové verze Apple Maps na co možná největším počtu zařízení. V současnosti totiž běží jen na počítačích a iPadech a to donedávna navíc ještě jen na pár prohlížečích. To se ale nyní mění.

Zatímco po spuštění podporovaly webové Apple Maps jen Safari a Chrome na Macu a iPadu a Chrome a Edge na Windows PC, nyní přidal Apple na seznam podporovaných prohlížečů na všech zařízeních i poměrně oblíbený Firefox. Jste-li tedy příznivci tohoto prohlížeče, lze nově webové Apple Maps spustit na Macu, PC či iPadu i přes něj. Další novinky včetně podpory Look Around přímo z webu, tedy obdoby Google Street View, by pak měly následovat v dohledné době. Nechme se tedy překvapit, zda se Applu podaří učinit z webové verze svých map konkurenceschopnou záležitost.