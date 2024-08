Podívejte se na dokonalý koncept iPhone 17 Slim

V souvislosti s iPhone 17 se čím dál tím víc skloňuje označení Slim. Jak avizují lidé jako Mark Gurman a jemu podobní, měl by Apple do budoucna přejít u všech svých produktů na nový styl, který by měl každý produkt převést do extrémně tenkého designu. Kromě počítačů se to má týkat také iPadů a iPhone, a právě na iPhone 17 Slim se zaměřil jeden z designéru v následujícím konceptu. Ten je inspirovaný iPodem Touch, který měl vždy extrémně tenký design, kterým vynikal. Pokud se jim Apple skutečně inspiruje, mohl by vypadat tak, jak prezentují následující obrázky konceptu. Za nás vypadá naprosto perfektně a nezbývá než doufat, že Apple skutečně podobný design příští rok uvede.