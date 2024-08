Budeme za Apple Intelligence platit? Ano, ale až za dlouho a jen za něco

Minulý týden se prohnaly fanouškovským světem Applu velmi zajímavé zprávy o tom, kolik by mohly stát zpoplatněné funkce Apple Intelligence. Někteří analytici začali šuškat konkrétně o zhruba 20 dolarech měsíčně, což je v přepočtu asi 460 Kč, tedy ne zcela zanedbatelná částka, která poměrně nepřekvapivě vyvolala slušný poprask. Ten však nyní uklidňuje spolehlivý novinář Mark Gurman z Bloombergu, jehož zdroje ze světa Applu patří mezi jedny z nejlepších. Co konkrétně se dozvídáme?

Gurman sice na základě svých zjištění potvrzuje, že zpoplatnění některých funkcí Apple Intelligence je do budoucna skutečně na stole, avšak je tu několik zásadních „ale“. Než bude mít Apple tyto funkce vyvinuté, bude to ještě nějakou dobu zcela určitě trvat. Jednat se totiž musí o funkce, která jsou vskutku zajímavé a uživatelům bude dávat smysl za ně platit. Další věcí je to, že je Apple v AI závodu zatím pozadu a je tedy naprostý nesmysl, aby zpoplatnil to, v čem zaostává a co je jinde zdarma. A konečně, není u něj výjimkou, že některé funkce zpoplatňuje až po určitém časovém období – například satelitní SOS taky nabízí zprvu zdarma s tím, že až po uplynutí několika let by za něm jel začít účtovat poplatky (ke kterým však zatím nedošlo).

Podtrženo, sečteno – Gurman i podle informací od svých zdrojů nepředpokládá, že se za Apple Intelligence začne platit dříve než za 3 roky, přičemž i tento časový rámec je dle něj označitelný za možná to nejkritičtější, co lze v tomto směru čekat. Poplatek navíc nebude za celou službu, ale jen za vybrané funkce, tudíž v základu nejspíš poběží Apple Intelligence zdarma pro všechny napořád. Panika tedy opravdu na místě není.