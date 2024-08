Epic a Spotify označily nová pravidla App Store za nezákonná a chtějí okamžitou nápravu od EU

Společnost Apple dnes aktualizovala svá pravidla, pomocí kterých bude dodržovat zákon o digitálních trzích v Evropské unii. Vývojáři nyní mohou směřovat uživatele na možnost nakoupit aplikace a jejich obsah mimo App Store. Apple pravidla pro App Store aktualizoval, aby vyhověl námitce Evropské komise, které nevyhovovala předchozí pravidla Applu. Bohužel však Apple do nových pravidel zakomponoval také provize, které mu náleží od vývojářů, a to se stalo ostrým terčem kritiky lidí z Epic Games a Spotify. Podle nových providel Applu, vývojáři z EU, který se rozhodnou používat odkaz k nasměrování zákazníků mimo App Store, zaplatí provizi mezi 10 % až 27 % v závislosti na tom, s jakými podmínkami App Store souhlasili a také na tom, zda patří do programu App Store Small Business nebo ne.

Vývojáři, kteří se rozhodnou nabízet své aplikace a jejich obsah mimo App Store podle Applu musí zaplatit nejen procentuální provizi, ale také poplatek za využívání technologií Applu. Tento poplatek je 50 centů měsíčně za jednu staženou aplikaci. CEO společnosti Apic Games Tim Sweeney, kterému přizvukoval CEO Spotify se shodli na tom, že protože nespadají do takzvaného Small Business, museli by Applu měsíčně platit desítky tisíc Euro pouze za to, že využívají jeho technologie. CEO Epic Games na sociální síti X označil poplatek za nezákonný a uvedl, že poplatky, které chce Apple po vývojářích jsou nastaveny tak, aby bylo zcela neekonomické distribuovat své aplikace prostřednictvím konkurečních obchodů, ale i samotného App Store od Applu. ‌Epic Games‌ plánuje přinést Epic Games Store pro iPhone a iPad v Evropské unii a Sweeney dnes řekl, že plán je stále na dobré cestě. Obchod je připraven k brzkému spuštění a ‌Epic Games‌ bude vývojářům účtovat 12 % z ceny aplikace.

CEO Spotify uvedl, že Apple udělal nová pravidla záměrně matoucí a že na první pohled Apple ignoruje požadavky nového zákonu o digitálních trzích DMA. Evropská komise podle něj dala jasně najevo, že je nepřijatelné, aby si Apple účtoval opakovaný poplatek za základní funkce a možnosti stahování aplikací mimo App Store. Šéf spotify také vyzval Evropskou komisi, aby urychlila vyšetřování vedené proti Applu a zavedla denní pokuty, dokud Apple nevyhoví všem požadavkům DMA.

In the European Union where the new DMA law opens up app store competition, Apple continues its malicious compliance by imposing an illegal new 15% junk fee on users migrating to competing stores and monitor commerce on these competing stores.https://t.co/YUYwsnrh32 pic.twitter.com/xAWGkOWPrH

— Tim Sweeney (@TimSweeneyEpic) August 8, 2024