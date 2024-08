Mistrovství Evropy ve fotbale sledoval větší počet uživatelů než první dny olympiády

Průběh mistrovství Evropy ve fotbale na internetových stránkách v kategorii Sport sledoval větší počet uživatelů než první dny XXXIII olympijských her, probíhajících v Paříži. Poslední 2 týdny fotbalových zápasů, tedy od 1. do 14. července, sledovalo denně v průměru přes 1,1 milionu uživatelů ze všech zařízení, zatímco první dny olympiády, tj. od 26. do 31. července, jich bylo o cca 130 tisíc méně. Vrcholem červencové návštěvnosti pak bylo finále mistrovství, které se odehrálo v Berlíně mezi Anglií a Španělskem a přilákalo na sportovní weby téměř 1,3 milionu uživatelů. Pro srovnání – například v den zahájení olympijských her navštívilo sportovní weby již jen asi 890 tisíc uživatelů.

Návštěvnost kategorie Sport v červenci tak zůstala díky těmto dvěma důležitým sportovním událostem na vysoké úrovni: denně sledoval sportovní weby asi milion uživatelů ze všech měřených platforem. Nicméně celkový měsíční počet uživatelů, navzdory velké popularitě mistrovství ve fotbale a olympiády, zatím stále nepřekonal rekordní květnovou návštěvnost při mistrovství světa v hokeji.

V prvním prázdninovém měsíci rostly webové kategorie, které pomáhají uživatelům při plánování cest a dovolených. První z nich je kategorie Cestování – obsah, zahrnující weby s turistickými zajímavostmi. Tato kategorie rostla na všech měřených zařízeních a to o 10 % z klasických počítačů, o 15 z mobilních telefonů a 40 % z tabletů. Internetové jízdní řády, mapy a předpovědi počasí obsahuje další z užitečných kategorií pro cestovatele – Databáze a katalogy. Tato kategorie zaznamenala zvýšení počtu uživatelů na mobilních telefonech, a to o 2 %.

Počítače Červen Červenec Absolutní

změna Relativní změna Reální uživatelé (RU) 6 742 296 6 730 856 -11 440 -0,17% Zhlédnuté stránky (PV) 7 555 128 469 7 218 798 463 -336 330 006 -4,45% Reální uživatelé (RU) – PC doma 6 418 720 6 241 840 -176 880 -2,76% Zhlédnuté stránky (PV) – PC doma 5 248 392 765 5 060 677 654 -187 715 111 -3,58% Reální uživatelé (RU) – PC v práci 2 654 432 2 818 904 164 472 6,20% Zhlédnuté stránky (PV) – PC v práci 2 306 735 704 2 158 120 810 -148 614 894 -6,44% Mobilní telefony Červen Červenec Absolutní

změna Relativní změna Reální uživatelé (RU) 6 575 096 6 586 800 11 704 0,18% Zhlédnuté stránky (PV) 3 188 463 034 3 245 754 793 57 291 759 1,80% Tablety Červen Červenec Absolutní

změna Relativní změna Reální uživatelé (RU) 1 548 272 1 556 104 7 832 0,51% Zhlédnuté stránky (PV) 158 013 266 163 275 553 5 262 287 3,33%

Zdroj: NetMonitor, červen a červenec 2024.

O výzkumu NetMonitor

NetMonitor je výzkumný projekt, jehož cílem je poskytnout informace o návštěvnosti webových stránek a sociodemografickém profilu uživatelů internetu v České republice. Zadavatelem projektu NetMonitor je SPIR a dodavatelem výzkumu je mezinárodní společnost Gemius. NetMonitor je česká varianta výzkumu gemiusAudience, jednoho z klíčových výzkumů agentury Gemius. Výzkum probíhá v současné době na 25 ti trzích regionu střední a východní Evropy, severní Afriky a Blízkého východu a je hlavním a nejdůvěryhodnějším zdrojem informací o návštěvnosti internetu v těchto státech. Hlavní výhodou studie gemiusAudience je ukazatel Real Users, který poskytuje spolehlivé výsledky týkající se počtu reálných uživatelů internetu na daném trhu. K tomu, aby výzkum poskytoval co nejpřesnější údaje, kombinuje site-centric a user-centric data s offlinesocio-demografickou studií. Výsledky výzkumu jsou nepostradatelným nástrojem pro média, vydavatele, zadavatele reklamy a analytiky.