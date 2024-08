Warren Buffett prodal 50% všech svých akcií Applu, připravuje se na krizi a obří nákupy

Zdá se, že to Warren Buffett opět dokázal! Jeho společnost Berkshire Hathaway totiž prodala téměř 50 % všech akcií Applu a to předtím, než se začaly trhy po celém světě radikálně propadat. Warren investoval do Applu extrémní množství kapitálu, které však začal snižovat, a to téměř o polovinu. Zatím co ještě za první čtvrtletí letošního roku držela jeho společnost 790 milionů akcií Applu, nyní je to „pouze“ 400 milionů akcií. Hodnota akcií Applu, které Buffett držel na konci druhého kvartálu tak byla 84,2 miliardy dolarů.

Warren se dlouhodobě připravoval na situaci, která jak se zdá, tak nyní pomalu ale jistě nastává. Zvyšoval objem hotovosti, kterou jeho společnost drží, aby mohl v případě dramatického propadu trhů rychle nakupovat obrovské objemy akcií. Kromě Applu prodával v posledním čtvrtletí Buffett akcie společností jako je Bank of America a mnoho dalších. Věštec z Omahy, jak se 93 letému Buffettovi přezdívá tak aktuálně drží prostřednictvím své firmy hotovost neuvěřitelných 277 miliard dolarů, které je připraven využít v momentě, kdy se objeví propad trhů a bude mít možnost nakupovat akcie za velmi výhodné ceny.