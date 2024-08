To bylo rychlé: Apple vyhnal z App Store další aplikaci na pirátské streamování obsahu

Je tomu jen pár dní dní, co jsme vás na našem magazínu informovali o tom, že se vývojářům podařila do App Storu propašovat další aplikace sloužící pro sledování pirátského streamování platforem v čele s Netflixem, Max či Disney+. Stalo se tak jen několik dnů poté, co vyšlo najevo, že typově podobná aplikace fungovala v App Store bez povšimnutí několik měsíců, než ji Apple smazal. Stejný osud však nyní potkal i její kolegyni. Apple se totiž poté, co začala média informovat o tom, že je v App Store další typově podobná aplikace dostupná, rozhodl k ráznému kroku. Jakékoliv vysvětlení ohledně toho, jak se mohla aplikace do App Store, který je proslulý svým striktním ověřovacím procesem, dostat ale neposkytl.

Nová aplikace pro pirátské streamování placených služeb fungovala na stejném principu jaké její předchůdkyně – tedy obsah zobrazovala podle toho, v jaké zemi ji uživatel zrovna používal. Zatímco tak zaměstnanci Applu kontrolující aplikaci v USA viděli nezávadnou aplikaci, v jiných zemích se její obsah zobrazoval zcela jiný a umožňoval díky tomu právě sledování pirátského streamingu. Jak se Apple k celé záležitosti pirátského streamování obecně postaví ukáže sice v tuto chvíli až čas, nicméně vzhledem k tomu, že se jedná už o druhou podobnou „rybu“, je přinejmenším na zvážení promyslet, zda stávající proces ověřování aplikací dostačuje či nikoliv.