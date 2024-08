Co se možná chystá u Applu: iPhony v nových barvách a displej Vision Pro

Představení nových iPhonů se nám opět o kousek přiblížilo, a spolu s blížícím se zářím také nabírají na obrátkách nejrůznější související spekulace. V dnešním souhrnu se kromě nových barev iPhonů budeme zabývat také displejem budoucího headsetu Vision Pro.

iPhone 16 Pro s bronzovým nádechem

Nejnovější zvěsti o nadcházejícím iPhonu 16 Pro naznačují, že Apple by mohl vyměnit loňskou titanově modrou barvu za něco nového. Původně se mluvilo o růžovém nebo zlatém odstínu, ale poslední informace hovoří o něčem jiném – o bronzu. Podle čínského leakera by nový iPhone 16 Pro Max měl mít barvu připomínající bronz, zatímco rámeček by měl vypadat jako titan. Je možné, že se jedná o stejnou barvu, jen popsanou z jiného úhlu pohledu, případně za různých světelných podmínek. Kromě bronzové by se měly objevit i klasické černé, bílé či stříbrné varianty a také šedá, neboli „přírodní titan“. Apple údajně plánuje vylepšit proces povrchové úpravy titanu, což by mělo vést k lesklejšímu vzhledu oproti matnému hliníku na iPhone 15 Pro. Tento nový lesklý povrch by měl být odolnější proti škrábancům. Pokud se tyto informace potvrdí, můžeme se těšit na nový vzhled iPhonu 16 Pro, který by měl být představen tradičně v polovině září. Kromě nové barvy se očekávají i větší displeje u Pro modelů. Ještě je před námi několik týdnů spekulací a úniků informací, takže si budeme muset počkat na oficiální představení, abychom zjistili, jak bude iPhone 16 Pro skutečně vypadat.

Uniklé fotky barev iPhonu 16

Na internetu se objevily první fotografie maket chystaného iPhonu 16. Snímky odhalují nejen nové barevné varianty, ale také přepracovaný design fotoaparátu pro standardní modely. Podle uniklých informací bude iPhone 16 a iPhone 16 Plus k dispozici v pěti nových barvách: bílá, černá, modrá, zelená a růžová. Apple se tak zřejmě vrací k živějším odstínům po loňské řadě iPhone 15, která nabízela spíše tlumené barvy. Změny se dotknou také fotoaparátu. Standardní modely iPhonu 16 dostanou nové vertikální uspořádání objektivů, na rozdíl od dosavadního diagonálního. Díky tomu by měly být schopné nahrávat prostorový video obsah, což je funkce, která byla dosud vyhrazena pro modely Pro. Nový design fotoaparátu umožní také zmenšit jeho vystouplou část. Další očekávané novinky pro iPhone 16 a iPhone 16 Plus zahrnují nový čip A18, 8 GB RAM, nové tlačítko spouště fotoaparátu a převzaté tlačítko Akce z modelů Pro. Představení nových iPhonů se očekává tradičně v průběhu září.

Tandem OLED displej u headsetu Vision Pro?

Jihokorejské společnosti LG a Samsung údajně vyvinuly prototyp mikro OLED displejů s technologií tandem OLED. Tato novinka by mohla najít své uplatnění v budoucí verzi chystaného headsetu pro virtuální a rozšířenou realitu od společnosti Apple, Vision Pro. Zatím není jasné, zda a kdy se obě společnosti pustí do masové výroby tandem OLED displejů, ale vzhledem k tomu, že příští generace Vision Pro se očekává nejdříve na konci roku 2026, mají obě společnosti dostatek času na vývoj a uvedení technologie na trh. Apple již letos představil nové modely iPadu Pro, které využívají právě technologii tandem OLED. Tato technologie spočívá ve dvou vrstvách organických světelných diod, které dohromady poskytují vyšší jas, lepší energetickou účinnost a delší životnost oproti klasickým OLED displejům.

Podle Apple nabízí displej iPadu Pro s technologií tandem OLED špičkový jas 1000 nitů pro SDR a HDR obsah a 1600 nitů v maximálním jasu pro HDR. Žádné jiné zařízení nedosahuje takového dynamického rozsahu. Technologie tandem OLED umožňuje submilisekundovou kontrolu nad barvou a jasem každého pixelu, což posouvá přesnost obrazu na novou úroveň. Současná verze Vision Pro využívá dva 4K mikro OLED displeje dodané společností Sony. Pokud by se dočkala nástupce, mohla by tedy nabídnout ještě jasnější a energeticky úspornější displeje. Ještě nás čeká několik let vývoje a spekulací, ale pokud se plány naplní, můžeme se těšit na další generaci VR/AR headsetů s ještě lepšími zobrazovacími technologiemi.