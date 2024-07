iPhone 16 Pro vs iPhone 15 Pro: Co nabídne letošní novinka oproti aktuálnímu modelu?

Tak co, těšíte se na iPhone 16 Pro nebo iPhone 16 Pro Max? A vyplatí se těm, kteří mají iPhone 15 Pro, respektive iPhone 15 Pro Max přecházet na nový model? Pojďme se podívat na to, co by letošní novinky měly nabídnout a jak na tom budou ve srovnání se stávajícími modely od Applu. Samozřejmě se bavíme o tom, že tyto věci jsou více či méně jisté a Apple je u nových iPhone nabídne, ovšem stále jsme na poli spekulací, protože novinky doposud nejsou představené.

Posledních pár let se sice začíná tradovat, že Apple nevyrábí iPhony tak, abyste si rok co rok měli důvod kupovat nový, ovšem já jsem zastánce toho, že se to nejvíc vyplatí z ekonomického hlediska. Rok starý model lze ještě velmi dobře prodat a přechod na nový tak bolí méně, než když přecházíte z dva až tři roky starého modelu. To je však věc názoru a také možností, které při prodeji má každý trošku individuální. Pokud se tedy rozhodnete přejít, pojďte se podívat na to, co by vás mělo s největší pravděpodobností v letošním roce čekat za změnu.

iPhone 16 Pro vs. iPhone 15 Pro

Pro každého je zásadní změna něco jiného, ovšem tím největším rozdílem mezi letošním a loňským modelem bude velikost displeje. I když se telefon fyzicky zvětší jen nepatrně, nabídne díky malému zvětšení těla a naopak zmenšení rámečků o 0,2″ větší displej. Na první pohled se to může zdát nepodstatné, ale v praxi to znamená, že budete mít v téměř stejně velkém telefonu najednou o něco větší displej, což uvítá skutečně každý. Další zásadní změnou je rychlost nabíjení, ta se má změnit ze současných maximálně 15W při nabíjení přes MagSafe na 20W a při použití kabelu dokonce z 27W na 40W, což by mělo znamenat skutečně obrovský rozdíl v rychlosti nabíjení telefonu. Kapacita baterie samotné vzroste jen minimálně z 3274 mAh na 3355 mAh, což v praxi znamená, že větší baterie pouze pokryje nároky většího displeje, očekávat delší výdrž je zbytečné.

Další novinkou pak bude příchod pětinásobného optického zoomu, což doposud umožňoval jen model Max. S focením souvisí také nové tlačítko označované jako Capture Button, jenž umožní namáčknutí, zaostření a vyfocení, tak, jak u klasických fotoaparátů. Nebude chybět ani vylepšený ultra širokoúhlý fotoaparát, kdy bude možné i s ním fotit v rozlišení 48 Mpix, namísto klasických 12 Mpix. Bavit se o věcech jako je nový čip nebo přechod z Wi-Fi 6e na Wi-Fi 7 je pak sice zajímavé, ale rozhodně se nejedná o nijak zásadní změny. Pokud tedy netoužíte po rychlejším nabíjení a pětinásobném zoomu, pak přechod nijak zásadní důvod nemá a můžete v klidu zůstat u iPhone 15 Pro.

iPhone 16 Pro Max vs iPhone 15 Pro Max