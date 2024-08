Windows, macOS či Linux na iPhonu se stává oficiálně realitou!

Blíží se konec operačního systému iOS na iPhonech? Určitě ne, jelikož se jedná o stěžejní součást těchto telefonů. Pokud však budou uživatelé chtít, budou nově moci oficiálně tento systém takříkajíc odsunout do pozadí a na svém jablečném telefonu si rozběhnout třeba Windows, macOS či Linux, respektive jeho emulátor. Apple totiž před pár hodinami změnil pravidla App Store a to konkrétně tak, že v nich nově výslovně uvádí, že aplikace přes něj distribuované mohou fungovat jako emulátory starých počítačových systémů pro spouštění her.

Emulátory her z počítačů a konzolí mají na iPhony otevřená vrátka již nějakou dobu, avšak v podmínkách App Store Apple doposud výslovně neuváděl, že lze skrze aplikace emulovat vyloženě počítačové systémy právě za účelem spouštění videoher. Kvůli tomu se tak někteří vývojáři obávali toho, že když svůj emulátor založený právě na operačním systému z počítače do App Store vpustí, rozhodne se jej Apple smazat, jak to ostatně u některých emulátorů v minulosti udělal. Tehdy totiž argumentoval mimo jiné tím, že „PC není konzole“ a že on umožňuje do App Stoe uvolňovat jen hry, které pochází z konzolí. Právě s těmito starostmi je tedy nyní konec.

Díky oficiálnímu schválení emulátorů počítačových systémů pro App Store se tak dá v nejbližších týdnech a měsících očekávat jejich velký příliv, díky čemuž se tak gaming na iPhonech velmi zajímavým způsobem oživí. Už nyní totiž byla obliba emulátorů velmi vysoká a tato změna jí tak dá zcela určitě další plusové body. Ve výsledku se přitom jedná o pořádný paradox. Apple totiž zcela určitě spoléhal spíš na to, že revoluci v herním gamingu učiní díky příchodu AAA her na iPhony 15 Pro, avšak realita je taková, že se daleko větší popularitě těší právě emulátory her.