Pokud bude takto vypadat jedna z barev chystaných iPhonů 16 Pro, stane se dozajista hitem!

Na světlo světa se v posledních dnech dostává čím dál tím více fotek maket iPhonů 16 Pro, které mají podle leakerů 100% odpovídat finálnímu designu těchto chystaných modelů – a to včetně barvy. Je sice pravda, že na exkluzivní čtvrtou barevnou variantu stále čekáme a zatím jsme ji takto „naživo“ neviděli, nicméně minimálně Space Black nebo chcete-li vesmírně černá verze, kterou fotky zachycují, vypadá opravdu famózně a pokud v této barvě iPhone 16 Pro (Max) skutečně dorazí, stane se dozajista hitem. Na to, jak by měla Space Black verze iPhonu 16 Pro (Max) vypadat, se můžete podívat níže.