Apple způsobil reklamou mezinárodní skandál! Teď si za ní sype popel na hlavu

Marketingové oddělení Applu nebude na rok 2024 vzpomínat zrovna v dobrém. Není tomu totiž tak dlouho, co naštvalo svět poměrně kontroverzní reklamou na iPady Pro, ve které obří lis zdevastoval spoustu uměleckých předmětů a nástrojů ve snaze ukázat, že se vše, co je přes ně možné tvořit, vejde do ultratenkého iPadu Pro. Destrukci umění však nesli nelibě nejen umělci, ale i běžní lidé, kteří odsoudili reklamu zkrátka jen za to, že v ní byly zbytečně zničeny na první pohled krásné, fungující předměty. Apple se za tento svůj počin dle očekávání omluvil, avšak jak se nyní zdá, nepoučil se z něj.

Nedávno jsme vás na našem magazínu informovali o vydání nové reklamy ze série Apple: The Underdogs, která se točila stejně jako její předešlé díly kolem skupiny zaměstnanců firmy, jenž vtipně a hlavně pak za pomoci Apple produktů řešili nejrůznější pracovní úskalí. Tentokrát je jejich trampoty zavedly až do dalekého Thajska, které je právě hlavním kamenem úrazu. Čím dál tím víc uživatelů včetně Thajců poukazuje na to, že je v reklamě Thajsko vykreslováno jako zaostalá a zastaralá země, která je pro smích, což tak však v žádném případě není. Thajskou vládu dokonce namíchla reklama Applu natolik, že občanům země vzkázalo, aby pokud možno přestali používat Apple produkty a přešli na konkurenční zařízení.

Apple zřejmě velmi rychle pochopil, že svou reklamou přestřelil a okamžitě ji proto smazal z YouTube i všech dalších platforem, takže ji již nyní nelze sledovat. Záhy nato vydal skrze ústa svého tiskového mluvčího následující prohlášení: „Naším záměrem bylo oslavit optimismus a kulturu této země a omlouváme se, že jsme plně nezachytili současný život v Thajsku. Reklama se již nevysílá.“ Zda bude toto řešení naštvaným Thajcům stačit ukáže sice až čas, jisté je však jedno – další podobný přešlap si Apple už opravdu dovolit nemůže a proto je velmi pravděpodobné, že svým reklamám začne věnovat daleko větší pozornost než tomu bylo doposud. Otázkou nicméně je, zda se jeho styl reklam skutečně zhoršil, nebo se jen společnost změnila natolik, že to, co dříve tolerovala, nyní nedokáže přenést přes srdce.