Apple se omluvil za kontroverzní reklamu na iPady Pro! Důvod nepřekvapí

Jednou z reklam na nové iPady Pro šlápnul Apple natolik vedle, že se na něj v předešlých dnech valila jedna vlna kritiky za druhou. Jak se však tentokrát zdá, i mu samotnému se nyní zdála oprávněná a proto se rozhodl k poměrně nečekanému kroku ve formě omluvy. Zároveň přislíbil, že tento marketingový materiál už využívat nebude, přestože byl v plánu pro vysílání v televizích.

V kontroverzní reklamě „Crush“ Apple na hydraulickém lisu rozdrtil mnoho hudebních nástrojů, barev, objektivů fotoaparátů, knih a tak podobně s myšlenkou, že všechny tyto předměty dokáže do jisté míry nahradit nový iPad Pro coby zařízení jako stvořené pro kreativce. S touto myšlenkou však mnozí jablíčkáři nesouzní, kvůli čemuž se tak s Applem na sociálních sítích nemazlili. Ten tuto jejich zpětnou vazbu bedlivě sledoval a před pár hodinami vydal přes magazín Ad Age veřejnou omluvu.

„Kreativita je v naší DNA a je pro nás nesmírně důležité navrhovat produkty, které umožňují kreativcům po celém světě. Naším cílem je vždy oslavovat nesčetné množství způsobů, jak se uživatelé prostřednictvím iPadu vyjadřují a uvádějí své nápady v život. Tímto videem jsme se netrefili a je nám to líto,“ stojí mimo jiné v omluvě z úst Tor Myhren, viceprezidentky pro marketingovou komunikaci Applu. Poměrně zajímavé je pak to, že podle informací Ad Age stojí za reklamou přímo Apple a nikoliv externí agentura, o což je reklama zvláštnější. Přeci jen, Apple se vždy snažil prezentovat jako korektní firma bez větších kontroverzí, což se tentokrát absolutně nepovedlo. Je nicméně jasné, že kritika za podobnou věc co nevidět ustane.