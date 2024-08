Předplatné na počítačovou myš? Logitech má možná zajímavý plán

Švýcarská společnost Logitech, známá především jako výrobce počítačových periferií, uvažuje o netradičním obchodním modelu. Podle CEO Hanneke Faber se společnost zaměřuje na vývoj takzvané „věčné myši“, která by přišla s předplatným na pravidelné softwarové aktualizace.

I když v současné době nejsou žádné konkrétní plány na uvedení takového produktu na trh, Hanneke Faber představila tento koncept během rozhovoru pro podcast The Verge’s Decoder. Podle jejích slov tým z inovačního centra Logitech v Irsku vyvinul myš navrženou pro dlouhodobé používání. Tato myš je „trochu těžší“ než standardní model a nabízí „skvělý software a služby“, které jsou neustále aktualizovány. Společnost Logitech se snaží prodloužit životnost svých produktů prostřednictvím prémiových zařízení, která lze v průběhu času aktualizovat. Jelikož myš je obvykle jednorázový nákup, pravidelné softwarové aktualizace by musely být financovány nějakým formou služeb.

Na otázku, zda si dokáže představit myš na předplatné, Hanneke Faber odpověděla „možná“. Zároveň vysvětlila, že zákazníci by se „nikdy nemuseli o své myši starat“, což je podobné modelu služeb pro videokonference, které Logitech nabízí. Když byla dotázána na jiné možnosti monetizace než je předplatné nebo reklama, odpověděla záporně a vyjádřila nadšení pro myš s doprovodným obchodním modelem založeným na softwarových aktualizacích. Hannek Faber také v rozhovoru zmínila možnost, že by zákazníci mohli vyměnit svou starou myš za novější verzi, podobně jako u programu výměny iPhonu. Generální ředitelka společnosti Logitech poukázala na to, že zákazníci v průměru utratí za myš nebo klávesnici asi 26 dolarů, což je podle ní „velmi málo za věci, které používáme každý den“. Podle ní je na tomto poli „tolik místa pro vytvoření větší hodnoty, když lidi činíme produktivnějšími“.