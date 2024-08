Google oznámil nálož nových funkcí pro Google Maps a Waze!

Ať už vyrážíte na víkendový výlet, projíždíte novým městem, abyste našli to správné jídlo, nebo se snažíte vyhnout zácpě cestou do školy, Mapy Google a Waze vám zobrazí informace, které potřebujete, abyste se dostali do cíle tím nejlepším možným způsobem. Dnes navíc Google ještě více užitečných novinek, abyste byli na cestách bezpečnější a informovanější.

Snadnější hlášení událostí v Mapách, které pomůže vaší komunitě

Řekněme, že jedete autem a provoz se náhle zastaví. Aby Google lépe informoval vaše kolegy řidiče na cestách, Mapy usnadňují hlášení incidentů a užitečných informací, jako jsou blízké stavby, uzavírky jízdních pruhů, objekty a přítomnost policie – tato hlášení pocházejí z komunit Mapy a Waze a můžete dokonce vidět, ze které aplikace hlášení přišlo. Zobrazí se větší ikony pro hlášení, na které lze snadněji klepnout, abyste mohli rychleji sdílet aktuální informace – například o uzavřeném jízdním pruhu, který zablokoval dopravu na cestě do práce. Ostatní řidiči pak mohou pouhým klepnutím potvrdit událost a pomoci tak projíždějícím řidičům. Tento vylepšený způsob hlášení událostí v Mapách se nyní celosvětově zavádí v systémech Android a iOS, v autech s vestavěným systémem Google, Android Auto a Apple CarPlay.

Zbavte se stresu při cestě do cíle díky novým pokynům v Mapách

Navigace v nových budovách – například ve velkém bytovém komplexu přítele – může být matoucí, když nevíte, kam vstoupit nebo kde zaparkovat, jakmile dorazíte. Když nyní jedete na místo, nové navádění k cíli v aplikaci Mapy automaticky rozsvítí budovu a její vchod, jakmile se k ní přiblížíte, a navíc vám ukáže blízká parkoviště. To může být obzvlášť užitečné, pokud míříte na neznámé místo za tmy nebo pozdě v noci. Navádění k cíli v Mapách se v příštích týdnech začne celosvětově rozšiřovat na systémy Android a iOS, automobily s vestavěným systémem Google, Android Auto a Apple CarPlay.

Buďte během jízdy ve střehu díky novým upozorněním na kamery ve Waze

V některých městech po celém světě přibývají kamery, které dohlížejí například na dodržování rychlostních limitů nebo jízdních pruhů. Abychom vám pomohli být během jízdy více v obraze a dodržovat místní zákony, přidáváme do aplikace Waze možnost zobrazit nové typy kamer. Tato upozornění přidávají členové komunity Waze, kteří k aktualizaci mapy využívají kombinaci informací o reálných silnicích a veřejně dostupných dat od místních úřadů. Například se nyní zobrazí upozornění, pokud se blížíte ke kameře, která pořizuje snímky za takové věci, jako je překročení rychlosti, jízda na červenou, použití nesprávného jízdního pruhu (např. autobusového, HOV nebo pro spolujízdu), nepoužití bezpečnostního pásu nebo používání telefonu za jízdy. Tato upozornění slouží jako užitečná připomínka dopravních předpisů v dané oblasti, abyste mohli provést potřebné úpravy. Nové typy kamer ve službě Waze se celosvětově zavádějí v systémech Android a iOS.

Sdílení dopravních informací v reálném čase s přáteli ve Waze

Události, jako jsou průvody, koncerty a sportovní akce, jsou zábavné, ale mohou vést k dopravním zácpám na silnicích. Díky nové funkci dopravních událostí ve Waze získáte lepší přehled o tom, jak tyto události ovlivňují dopravu v okolí. Pokud jste v poslední době projížděli ovlivněnou oblastí nebo máte ve Waze uložena místa v její blízkosti, dostanete po zahájení události upozornění. Mapy vám nyní zobrazí užitečné podrobnosti, jako je příčina události, zda jsou uzavřeny silnice a dopravní podmínky v reálném čase. A abyste pomohli svým přátelům a rodině, budete s nimi moci tyto podrobnosti snadno sdílet, aby byli na svou vlastní jízdu lépe připraveni. Nová funkce dopravních událostí v aplikaci Waze se nyní celosvětově zavádí pro systémy Android a iOS.

Navigace při zamknuté obrazovce pomocí aplikace Waze

Abyste se mohli pohodlněji orientovat, mohou nyní řidiči využívat navigaci Waze – například pokyny odbočkou, aktualizace dopravních informací v reálném čase nebo upozornění na nebezpečí – i když jejich telefon zůstane bezpečně uzamčen. Navigace při zamknuté obrazovce se tento měsíc celosvětově spouští ve Waze na Androidu a na podzim se dostane i na iOS.

Tyto nové funkce a užitečná upozornění v Mapách Google a Waze vám pomohou být informováni na všech vašich cestách.