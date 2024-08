Dejte šanci repasovaným AirPods Pro z FixShop! Ušetřete svou peněženku i přírodu

Komerční sdělení: Sluchátka AirPods Pro patří bezesporu mezi to nejlepší, co Apple za poslední roky představil. Ne všichni uživatelé jim však přesto přišly na chuť. Nikoliv však proto, že by jejich zvuk nebyl skvělý či že by je designově nezaujaly, ale spíš proto, že jsou prodávány za poměrně vysokou cenu a co možná naštve ještě víc, jsou vzhledem ke své konstrukci prakticky neopravitelné. Nelze se proto absolutně divit tomu, že mnozí vyhlíží nejrůznější slevové akce, díky kterým lze tato sluchátka sehnat podstatně levněji. A o to víc potěší, že se rozhodně nejedná o nic nemožného, ba právě naopak. Například obchod FixShop.cz má nyní ve své nabídce AirPods Pro 2. generace za pouhých 4858 Kč. Jak je to možné?

Jednoduše tak, že se jedná de facto o repasovaný model, který je sice použitý, zato však stále ve velmi dobrém stavu. Samozřejmostí je tu pak důkladné vyčištění a desinfekce, aby bylo jejich používání 100% bezpečné a bezproblémové pro jejich nového majitele. Ten by sice měl počítat s tím, že mohou sluchátka nést drobné známky opotřebení ve formě škrábanců, rýh či oděrek, nicméně za ušetřené peníze se tyto neduhy určitě dají překousnout – tím spíš, když na sluchátka dostanete záruku 12 měsíců a tedy si můžete být jisti tím, že pokud by se z nějakého důvodu porouchala, prodejce za vás vše vyřeší.

Právě myšlenka prodeje a koupě repasovaných produktů je ve výsledku i jedním z důležitých bodů takzvaného „Going Green“ přístupu. Že nevíte, o co se jedná? Přeci o snahu snižovat produkci elektronického odpadu všemi dostupnými prostředky, přičemž mnohé z nich jsou velmi jednoduché. Koupí repasovaného produktu mu totiž dáte ve výsledku druhý život, což jej zachrání od skládky a planetu pak ve výsledku od dalšího elektroodpadu. Planeta vám za toto jednání tedy rozhodně poděkuje – vždyť množství elektroodpadu je už nyní opravdu šílené.

Není to však samozřejmě jen o repasovaných AirPods. Going Green přístup totiž spočívá třeba i ve snaze recyklovat elektroniku tak, aby toxické materiály, které obsahují, neskončily na skládkách. Dále je to snaha porouchanou elektroniku opravit a nikoliv ji rovnou vyměnit za novou a v neposlední řadě pak šetřit planetu používáním energeticky úsporné elektroniky, která ve výsledku zanechává menší uhlíkovou stopu. Zdají se vám tyto zásady jednoduché? Také, že jsou! A přesto dokáží planetě pořádně ulevit, budeme-li se jich držet ve větším množství. Není tedy příliš nad čím váhat.