CEO Epic Games: Find My od Applu je strašidelná sledovací technologie, kterou by měli zakázat!

CEO společnosti Epic Games Tim Sweeney se dnes rozvášnil na svém profilu na sociální síti X (dříve Twitter), kde uvedl, že služba Find My (Najít) od společnosti Apple je super strašidelná sledovací technologie, která by neměla existovat. Sweeney dále vysvětlil, že před několika lety mu díte ukradlo z auta MacBook. O několik let později Seeney kontroloval Find My a protože byl MacBook stále připojen k jeho Apple ID, ukázal mu místo, kde zloděj žil. Je minimálně zvláštní, že Timovi Seeneymu vadí, že může sledovat své zařízení, navíc mu vlastně vadí i služba, jejíž hlavním cílem je zabránit v krádežích zařízení.

Tim Sweeney se pustil na x.com do hádky s dalšími uživateli a těm vysvětlil, že polohu zařízení není možné sledovat bez sledování osoby, která má zařízení u sebe a lidé mají právo na soukromí. Tvrdí, že detekce a obnovení ztraceného nebo odcizeného zařízení by měla projít řádným soudním procesem a nemělo by být možné takové zařízení sledovat, dokud o tom nerozhodne soud. Dále Sweeney uvedl, že ve svých zařízeních Find My vypl a domnívá se, že funkce je skutečně extrémně nebezpečná. Šlo by ještě s velkým nadhledem pochopit, kdyby si Sweeney stěžoval na AirTag, který můžete dát manželce do kabelky a sledovat, jestli chodí za milencem nebo ne, ale stěžovat si na to, že můžete najít ukradený MacBook je opravdu trochu za hranou.