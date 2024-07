Jak přidat svoji firmu do Apple Maps

Apple Maps umožňují přidat adresu a informace o vaši firmě a to navíc zcela zdarma. I přes to, že nejsou tak populární jako Google Maps, je přidání zcela zdarma a tak vlastně není důvod, proč tuto funkci nevyužít, pokud máte firmu nebo nějakou provozovnu. Jediné, co k tomu potřebujete, je skutečně vlastnit danou firmu nebo s ní být jinak spřízněn a mít oprávnění ji do Apple Maps přidat. Poté již jen stačí, abyste navštívili stránku businessconnect.apple.com, ke které se přihlásíte pomocí svého Apple ID. Následně vyplníte informace o své společnosti s tím, že stačí opravdu jen ty základní jako je adresa, název a informace o otevírací době a tak podobně.

Jakmile vše vyplníte, musíte jako doklad o tom, že firma na dané adrese skutečně sídlí, vložit nějaký důkaz. Tedy například fakturu za elektřinu, registraci firmy na dané adrese u daňového úřadu a tak podobně. Apple má následně pár dní na schválení a pokud je vše v pořádku, přidá vaši firmu na danou adresu a začne ji ukazovat v Apple Maps. Vy máte po schválení další možnosti jako přidání fotek, loga a dalších informací o společnosti. Navíc začnete získávat také statistiky, které vás informují o počtu lidí, jenž hledali vaši firmu, zobrazili si ji a tak podobně. Pokud tedy máte 3 minuty času, není nad čím přemýšlet a můžete svoji firmu dostat zdarma do Apple Maps.