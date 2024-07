Jak jedna drobná změna v oblíbené aplikaci od Applu způsobila vývojářům obří ztráty

Přijde vám, že některé změny v iOS a nativních aplikacích Applu jsou natolik drobné, že si jich leckdo ani nevšimne, natož aby měly jakýkoliv větší vliv vlastně na cokoliv? Pak pro vás máme zajímavou zprávu, která tyto vaše myšlenky dost možná vyvrátí. Společnost Audioboom Group provozující podcastové aplikace v USA a zároveň jeden z největších vydavatelů podcastů taktéž v USA totiž tvrdí, že jej jedna taková „nenápadná“ změna připravila o velké peníze.

Konkrétně se od tohoto podcastového giganta dozvídáme, že v iOS 17 Apple mírně změnil výchozí nastavení nativní aplikace Podcasty, čehož si sice leckdo vůbec nevšiml, ale i přesto tato změna měla stát společnost zhruba 9 milionů dolarů na příjmech. Jak je to možné? Jednoduše tak, že po této změně nyní stahuje aplikace Podcasty ve výchozím nastavení tolik epizod jako tomu bylo dříve, kvůli čemuž se evidentně někteří uživatelé nepouští do tak vehementního poslechu podcastů jako předtím, čímž ve výsledku klesají provozovatelům této podcastové platformy příjmy. Že za to může tato změna Applu je pak zřejmé kvůli tomu, že se tato věc stala jen na Apple Podcastech. Spotivfy, Overcast či jakákoliv jiná aplikace pro podcasty ničím podobným netrpí.