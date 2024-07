Jak jsem si zamiloval olympiádu díky HBO Max

I když Češi na sociálních sítích řeší okolo olympiády v podstatě jen povedenou kolekci Jana Černého, kterou lidí nakupující oblečení v Lidlu nemohou zkousnout, a slavnostní zahájení, o kterém si myslí svoje asi každý z nás, je olympiáda především o sportu samotném. Sledovat desítky přenosů denně je nemožné nejen pro většinu lidí, ale i pro klasické vysílání, a tak se často setkáváme s tím, že televize upřednostní jeden sport před druhým. Právě to je to, co mě na olympiádě vždy celkem štvalo, a to společně s některými komentátory, jejichž povídání mi zkrátka nic neříkalo.

Vše vyřešilo HBO, respektive Max, kde je k dispozici kompletní program všech utkání, klání a závodů, které se odehrávají na letošní olympiádě. Všechny závody a utkání můžete sledovat a to, jak živě, tak i ze záznamu a je jen na vás, zda raději živě mrknete na plavání a ze záznamu se podíváte na basketbal nebo naopak. Navíc si můžete zvolit ze spousty jazyků, ve kterých slyšíte komentář, případně si zvolit, že žádný komentář nechcete a slyšíte pouze zvuky z haly nebo stadionu, což je prostě paráda. Přenosy je možné sledovat jak živě, tak i ze záznamu a je jen na vás, jaký sport máte rádi a na co se zrovna chcete dívat.

Pokud jste tedy Max pro sledování Olympijských her Paris 2024 nezkoušeli, pak rozhodně vyzkoušejte. Osobně jsem zatím, co se sledování sportu týká, nic lepšího nenašel a musím říct, že za toto patří rozhodně klobouk dolů. Navíc vše je součástí standardního předplatného a pokud si platíte Max, tak za sledování olympiády není nutné nic připlácet. Přehledný je i celý program, kde si můžete nastavit upozornění na jednotlivé zápasy a závody. Jediné, co může některým lidem vadit, je fakt, že ne každý přenos je včetně českého komentáře.