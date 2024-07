Recenze JBL Live Flex 3: Zvukově flexibilní True Wireless sluchátka s ANC a dotykovým pouzdrem

JBL Live Flex 3 představují další evoluci na poli otevřených True Wireless sluchátek ve střední třídě. O přízeň uživatelů se ucházejí aktivním potlačením hluku, excelentní výdrží, rychlým dobíjením, odolností IP54 i vynikající stabilitou spojení zajištěnou Bluetooth ve verzi 5.3. V kombinaci s přehlednou aplikací JBL Headphones je zde k dispozici přizpůsobení ovládání, propracovaný 10pásmový ekvalizér, včetně funkce Adaptive EQ, prostorový zvuk Spatial Sound a množství dalších nastavení. Za jeden z největších benefitů lze považovat chytré TWS pouzdro s dotykovým displejem, jehož prostřednictvím jde ovládat všechny klíčové parametry bez kontaktu s telefonem. Ostatně s tímto revolučním řešením přišlo JBL na trh jako první. Case toho umí opravdu hodně a vzhledem k možnosti softwarových updatů s budoucími verzemi jistě přibudou další rozšíření.

Co k vám doputuje s JBL Live Flex 3

Balení výstižným potiskem demonstruje přednosti sluchátek a výřezem vzadu dává nahlédnout na zmíněné pouzdro. Přeříznutím přelepek na spodní straně dojde k uvolnění a zatáhnutím za textilní poutko jednoduše vysunete krabičku rozdělenou na dvě části s celým jejím obsahem. Napravo se pak před vámi objeví case, zatímco vlevo výrobce umístil 20cm kabel USB-C na USB-A v typické oranžové barvě a dokumentaci svázanou papírovým proužkem. Při uchopení JBL Live Flex 3 jako první poutá pozornost displej, zároveň zde však narazíte na upozornění, že by zařízení mělo být nejprve nabito.

Fyzické vlastnosti

Case v polomatném černém provedení se zaoblenými rohy zabere na šířku 6,1 na výšku 3 a do hloubky 5,1 cm. Jeho hmotnost je pouhých 63,7 g a většinu prostoru nahoře vyplňuje malá dotyková obrazovka obdélníkového tvaru s úhlopříčkou 3,4 cm lemovaná černým okrajem, do něhož je zakomponováno logo JBL. Vzadu se nachází USB-C pro dobíjení a u kloubu také tlačítko pro aktivaci či restart chytrého dobíjení. Po pravé straně jsou dva menší otvory k provlečení poutka. Po nadzdvihnutí zevnitř z větší části pogumovaného víka, jež tak sluchátkům níže poskytuje ochranu, už se můžete pokochat pohledem na Live Flex 3 v jejich plné kráse. Nožičky ve stříbrošedém lesklém odstínu s černou dotykovou ovládací plochou jsou z výroby opatřeny ochrannou fólií zabraňující předčasnému dobíjení. Jejich délka je 2,8 cm, šířka 0,8 cm a tloušťkou si připisují 0,7 centimetru. Nad nimi už tělo pokračuje peckami oválného tvaru s průměrem 1,8 cm. Sluchátka do lůžka zapadají magneticky a v pouzdře se nabíjí pomocí dvou kontaktních bodů na vnitřní ploše stopky, přičemž hmotnost obou činí pouhých 9 g. Na místě je také říci, že model se vyrábí taktéž v modré, fialové a stříbrné variantě.

Párování a aplikace JBL Headphones

První, na co se potřebujete zaměřit po sejmutí ochranné fólie z pecek a dobití, je párování. K aktivaci stačí zavřít a otevřít pouzdro s Live Flex 3 uvnitř a chvíli vyčkat až začnou LED diody střídavě blikat. V ten okamžik je zařízení připraveno, přičemž propojení probíhá klasicky přes systémové rozhraní.

Poté nastává čas obrátit pozornost k aplikaci JBL Headphones dostupné iPhonům v App Store a telefonům se systémem Android na Google Play. Osobně ji považuji v portfoliu JBL za jednu z nejpropracovanějších. Prostředí je dobře čitelné a jednotlivé prvky logicky rozvržené.

Po spuštění průvodce, který vám představí nejvýznamnější přednosti a zároveň provede kontrolu dostupnosti nejnovějšího firmwaru, uvidíte údaje o úrovni nabití obou pecek i casu, pod nimiž se nachází tři záložky označené General, Audio a Others. První z nich, jak napovídá název, zpřístupňuje nejdůležitější obecná nastavení. Konkrétně Noise Cancelling, parametry pouzdra a dále funkce jako Smart Talk, Smart Audio & Video, chytré automatizace pro pozastavení přehrávání či přijetí hovoru a přizpůsobení gest pravého i levého sluchátka. Oddíly označené vpravo šipkou lze rozkliknout, takže třeba u potlačení hluku si můžete kromě prostého zapnutí či vypnutí zvolit mezi adaptivním a manuálním režimem nebo u pouzdra pracovat s intenzitou jasu, tapetou případně povolit upozornění i zobrazení náhledů.

Přejdete-li pod Audio ocitne se před vámi nejprve úvodem zmíněný 10pásmový ekvalizér se 6 presety, konkrétně Jazz, Vocal, Bass, Club, Studio a Extreme Bass plus samozřejmě možnost vlastního vyladění. Níže je pak možné využít schopnosti adaptivní ekvalizace, která dokáže posílit oba okraje frekvenčního spektra při nízkém vybuzení nebo kompenzovat zvuk na základě usazení pecek. Pak už přichází na řadu prostorový Spatial Sound s předvolbami pro sledování filmů, hudbu i hraní her a propracované vyladění Personi-Fi, jež nejdříve otestuje váš sluch a po té provede patřičné změny, aby tak výsledné podání maximálně odpovídalo individuálnímu vnímání. Nechybí samozřejmě vyvážení vpravo a vlevo nebo užitečný limiter. Následují nejrůznější vylepšení pro uskutečňování hovorů od optimalizace hlasitosti přes frekvenční úpravy až po intenzitu toho, jak moc se sami při telefonování budete chtít slyšet.

Po klepnutí na Others se před vámi objeví nabídka uklidňujících zvuků Relax Sound, která může pomoci třeba při usínání, přičemž si lze sliderem navolit jejich délku a přes ikonu play spustit přehrávání. Pakliže své Live Flex 3 někam odložíte a nebudete si jisti kam, přijde vhod šikovná funkce Find My Buds, jež vyšle do jednoho nebo obou pecek postupně se zesilující pípání, čímž usnadní jejich nalezení. Jako poslední jsou k dispozici opatření pro úsporu energie – Power Saving, zatímco otevřením Support získáte přístup kupříkladu k informacím o verzi softwaru nebo uvedení do továrního nastavení.

Co umí chytré pouzdro

Nabídka aplikace dobře demonstruje schopnosti Live Flex 3, ovšem, jak již zaznělo, převážnou většinu operací dokážete provádět i bez telefonu pomocí dotykového displeje na pouzdře. To aktuálně po odemčení obsahuje 14 položek, mezi kterými jde procházet klasickým swipováním a zahrnují: tlačítka přehrávání, ovládání hlasitosti, zapnutí či vypnutí Noise Cancellingu, prostorového zvuku Spatial Sound i ekvalizéru, včetně volby presetů, dále časovač, 3 úrovně jasu obrazovky, výběr tapety, seřízení intenzity slyšitelnosti vlastního hlasu Voice Aware taktéž ve 3 stupních, aktivaci či deaktivaci funkce Auto Play&Pause a dvojici přepínačů pro povolení nebo naopak zákaz notifikací i náhledů.

Prostřednictvím prvků na 3 zbývajících obrazovkách snadno najdete odložené pecky s Find My Buds, využijete case jako mini svítilnu a nastavíte jazyk, kde se však budete muset spokojit s angličtinou nebo jiným světovým jazykem, neboť čeština součástí není. Bez ohledu na to, kde se v prostředí zrovna nacházíte, vyjma zamčené obrazovky uvidíte v horní části řádek informující symbolem Bluetooth o spárování, hladině nabití všech součástí a aktuálním čase. Povolíte-li notifikace nabídka se rozroste ještě o ikonu obálky, pakliže budete mít nepřečtené zprávy.

Klíčové technické údaje

Přirozeně jedním z nejdůležitějších faktorů u výrobku, jakým je JBL Live Flex 3, jsou jeho zvukové vlastnosti. Těmi produkt vyniká za přispění 12mm dynamického měniče s impedancí 13 Ω s frekvenční odezvou 20 Hz až 20 kHz. Bezdrátový přenos ve vysokém rozlišení zajišťuje v případě pecek Bluetooth ve verzi 5.3 s profily HFP 1.8, A2DP 1.3.2 a AVRCP 1.6.2, zatímco case komunikuje přes Bluetooth 5.1. Sluchátkům dodává energii 3,85V Li-ion baterie s kapacitou 50 mAh a příslibem až 10 hodin provozu s vypnutým potlačením hluku, přičemž od úplného vybití dokáží dosáhnout maxima za 120 minut. Se zapnutým ANC lze pak počítat se 7 hodinami, s True Adaptive ANC se 6,5 a telefonovat si s někým můžete až 5 hodin. Do pouzdra je integrován 690 mAh /3,8V akumulátor, který je schopen zmíněných 10 hodin playbacku pecek navýšit čtyřikrát, čímž se zde dostáváme na bezkonkurenční hodnoty s maximální celkovou výdrží v kombinaci s casem až 50 hodin. Jednou z předností je také to, že po pouhých 10 minutách USB-C nabíjení jsou posluchači k dispozici 4 hodiny provozu. Samotná sluchátka jde však nabíjet i bezdrátově mimo case.

Teplotně Live Flex 3 snesou až 45°C a mohou se pochlubit stupněm krytí IP54, takže se nemusíte ničeho obávat, zastihne-li vás přeháňka, a stejně tak nic nestojí v cestě s nimi podniknout vyjížďku na kole nebo vyrazit na výlet do přírody. O bezproblémový průběh při uskutečňování hovorů se postará 6 mikrofonů, s nimiž vám v kombinaci s technologií beamforming snižující rušení větrem a okolním hlukem bude skvěle rozumět každé slovo. Díky vícebodovému připojení můžete klidně sledovat nejnovější díl oblíbeného seriálu třeba na své Apple TV a pružně přijmout hovor z iPhonu.

Osobní zkušenosti a hodnocení

Musím říci, že zvukově mne sluchátka oslovila na první poslech, a to navzdory tomu, že mé uši pro ně nejsou zcela ideální. Pokud máte obecně podobný problém, pak dobrou zprávou je, že JBL, pokud jde o tvar, jako jedna z mála značek ve stejné cenové kategorii nabízí v sérii Live 3 další dvě možnosti – JBL Live Buds 3, tedy špuntová sluchátka bez nožičky a JBL Live Beam 3 s nožičkou v obou případech s uzavřenou konstrukcí. Pokud si v tomto ohledu nejste jistí, nápomocná zde může být také stránka JBL Fit Checker, která skrze několik otázek upřesňujících vaše priority a analýzu za pomoci fotoaparátu chytrého telefonu, navrhne optimální variantu. Mně jako ideální volba vyšel model Beam, ale zpátky k Live Flex 3.

Sluchátka jsem se snažil vyzkoušet v různých situacích. Své nejmilejší interprety napříč žánry jsem poslouchal doma z iPhonu i Macu, mimochodem přecházení mezi nimi bylo velmi pružné, a v kombinaci s Apple TV se zaměřil na prostorový zvuk Spatial Sound při sledování filmů i seriálů. Uskutečnil jsem také několik testovacích hovorů venku i uvnitř a Live Flex 3 mi dělala společnost rovněž při krátkém výletu.

Zvukově mne pecky překvapily dynamikou i frekvenčním rozložením, které je velmi vyrovnané, ale zároveň dává nebývalé množství prostoru pro vlastní přizpůsobení. Individuální představa o ideálním zvuku se může dosti lišit. A právě zde vychází JBL uživatelům vstříc, když jim poskytuje hned několik způsobů, jak toho docílit. Ať už je to funkce Person-Fi, s jejímiž výsledky jsem byl maximálně spokojen, adaptivní EQ, s níž basy i výšky zůstávají bohaté i při nízké hlasitosti, nebo 10pásmový ekvalizér, na kterém už se dá „vykroutit“ to pravé.

Nejsem příliš velkým fanouškem „prostorového dokreslování“ hudby, přestože předvolba nezní špatně, zaměřil jsem se převážně na to, jakou odezvu ve mně vyvolá sledování obsahu při obrazovce televizoru. Zde skutečně získáte pocit, že jste se usadili do kinosálu, ovšem mírně to z mého pohledu ovlivňuje srozumitelnost dialogů. Gaming preset u počítače naopak působí přesvědčivě a dodá zvuku širší rozměr.

Hledáte-li nástroj, s nímž kromě jiného pohodlně odbavíte telefonní hovory ke spokojenosti své i druhé strany, pak mohu říci, že Live Flex 3 zde odvádějí opravdu skvělou práci, přičemž se na tom kromě mikrofonů podílí také optimalizace úrovně nebo volba EQ presetů pro hlas volaného i volajícího.

Významnou roli hraje samozřejmě také aktivní potlačení hluku, které nejen při telefonování dokáže odfiltrovat značné množství rušení z okolního prostředí. Osobně jsem nějaké jeho pozůstatky vnímal, ovšem to přisuzuji především nedokonalému usazení, jež jsem vzhledem k tvaru svého sluchového orgánu nemohl ovlivnit.

Bezproblémově funguje také Smart Talk, tedy automatické pozastavení přehrávání, jakmile uživatel promluví. Uvítal jsem i možnost nastavit za jak dlouho bude playback pokračovat (5, 15 nebo 20 sekund). K jeho využití je však potřeba u adaptivního EQ vypnout kompenzaci úniků – Leakage Compensation.

Rovněž z hlediska stability jsou na tom Live Flex 3 dobře. V interiéru jsem až na jediné nejvzdálenější místo v domácnosti nezaznamenal výpadek, takže za běžných okolností, kdy si člověk potřebuje odběhnout pro něco k pití nebo svačinku, se na spojení můžete spolehnout.

Na nějaké extrémní aktivity se nejspíš tento produkt úplně nehodí, ovšem chcete-li si s ním (jako já) zpestřit výlet, naprosto nic tomu nebrání. Jak už jsem zmínil, odvíjí se komfort nošení od toho, zda a jak moc vám sluchátka padnou.

Ještě bych se krátce dotkl zkušeností s pouzdrem, to příjemně usnadňuje používání a pracovat s ním mne osobně jednoduše bavilo. Namísto šmátrání po telefonu, jeho odemykání a hledání ikony, jsem měl vše potřebné po ruce ihned a v pěkně přehledném balení. Zpočátku jsem si nebyl jistý svižností reakcí displeje, ale je to spíše otázka zvyku, jakmile jsem přestal zbytečně spěchat, bylo vše v pořádku. Osobně bych uvítal, kdyby horní informační řádek byl k dispozici i na zamčené obrazovce, případně existovala volba jej dle potřeby zobrazit. Mnohdy totiž nepotřebujete nic jiného, než zjistit aktuální čas nebo se podívat na úroveň nabití, pro což je nutné case nejprve odemknout. Oceňuji, že i když prostředí češtinu nenabízí (což s ohledem na pojmy a dobře zpracovanou grafiku ani nijak zásadně nevadí) náhledy příchozích zpráv si poradí s diakritikou, takže člověk opravdu tuší, co mu přišlo.

Potěšilo mne taktéž, že jak pouzdro, tak i pecky, včetně lesklých částí na stopkách, nejsou nijak zvlášť náchylné na otisky, což umocňuje estetický dojem ze zařízení. Celkově bych hodnotil Live Flex 3 jako sluchátka ve své cenové kategorii zvukově nadprůměrná, s příjemným ovládáním skrze case i aplikaci a množstvím funkcí, díky kterým majitel snadno dosáhne právě takového přednesu, který mu maximálně vyhovuje.

Cena

JBL Live Flex 3 aktuálně pořídíte za 5 190 Kč. Vynaložení těchto prostředků vám přinese kvalitní poslech a pohodlí při provádění jakýchkoli přizpůsobení, přechodu od jednoho zařízení ke druhému i vynikající výsledky při uskutečňování hovorů.

Pokud vás sluchátka zaujala, máme pro vás super zprávu. Díky slevovému kódu LIVEFLEX3LSA20 vás sluchátka vyjdou o 20 % levněji.

Sluchátka JBL Live Flex 3 můžete zakoupit zde