Příští rok dorazí supertenký iPhone 17! Známe první podrovnosti

Nabídku iPhonů čeká v příštím roce podle všeho velmi zajímavé oživení. Zdá se totiž, že informace o vývoji zbrusu nové modelové řady s názvem Slim, které začaly prosakovat již v předešlých měsících, se zakládají na pravdě a co víc, že bude skutečně o co stát. S pár zajímavými detaily totiž nyní přišel i spolehlivý analytik Ming-Chi Kuo, jehož zdroje patří dlouhodobě mezi naprostou špičku. Co nového tedy víme?

Kuo je přesvědčen o tom, že hlavní myšlenkou Applu při vývoji modelu 17 Slim je nasazení maximálně ultratenkého designu, kterému je ochoten obětovat i některé dnes již standardní funkce. Kvůli limitaci prostorem v těle telefonu se tak máme dočkat například jen fotoaparátu skládajícího se z jediného objektivu, zatímco standardem dnešní doby u iPhonů jsou dva až tři. Konkrétně by měl iPhone 17 Slim disponovat širokoúhlým objektivem s rozlišením 48MPx a dost možná ručně nastavitelnou clonou, díky které by byl celkově atraktivní.

Velmi zajímavá by mohla být rovněž hmotnost tohoto telefonu. Apple má totiž údajně použít pro rám kombinaci titanu s hliníkem právě za účelem maximálního možného odlehčení telefonu, díky čemuž by tak měl být schopen nabídnout zařízení se skoro až neuvěřitelnými rozměry a hmotností.

Co se pak týče dalších specifikací, které má iPhone 17 Slim nabídnout, Kuo počítá s:

6,6“ OLED displejem s rozlišením přibližně 2740 x 1260 pixelů

Čipem A19 Pro

Dynamic Islandem podobným tomu, který využívají současné iPhony

Vlastním 5G modemem

Cenou kolem 1299 dolarů

Z nabídky Applu v příštím roce vypadne naopak model Plus, jehož prodeje jsou v současnosti velmi slabé. Dle Kua totiž v současnosti představují jeho prodeje jen zhruba 5 až 10 % celosvětových dodávek nových iPhonů. Zřejmě proto tak Apple usuzuje, že nemá smysl držet nabídku základních iPhonů na stejné úrovni, ale naopak raději posílí nabídku prémiových modelů, jelikož těm se prodejně dlouhodobě daří znamenitě.