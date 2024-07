Apple pracuje na „véčkovém“ iPhone!

První ohebný iPhone se pomalu, ale jistě blíží a jak se zdá, v Applu mají již konečně jasno o tom, v jaké formě jej světu představí. S poodhalením jeho plánů přišly před pár hodinami zdroje portálu The Information, dle kterých je vývoj již relativně daleko a díky tomu se tak první skládačka Applu začíná čím dál tím víc rýsovat. A rýsuje se opravdu zajímavě.

Zdroje výše zmíněného portálu tvrdí konkrétně to, že první ohebný iPhone bude mít „véčkový“ design, který využívá například Samsung u své řady Galaxy Z Flip. Tento typ ohebných telefonů sice v sobě neukrývá obří displej, zato je však velmi skladný, jelikož vzhledem k typu složení je z něj ve složeném stavu čtverec. A díky malému vnějšímu displeji je pak uživatel schopen zkontrolovat základní notifikace, čas či si na něm spouště jednoduché aplikace, popřípadě části těch složitějších. Ve výsledku se tedy jedná o opravdu komplexní řešení, které rozhodně dává smysl.

Fotogalerie #2 Galaxy Z Flip6 1 Galaxy Z Flip6 2 Galaxy Z Flip6 3 Galaxy Z Flip6 4 Galaxy Z Flip6 5 Galaxy Z Flip6 6 Galaxy Z Flip6 7 Galaxy Z Flip6 8 Galaxy Z Flip6 9 Galaxy Z Flip6 10 Galaxy Z Flip6 11 Galaxy Z Flip6 12 Galaxy Z Flip6 13 Galaxy Z Flip6 14 Galaxy Z Flip6 15 Vstoupit do galerie

Poměrně zajímavé je pak to, že se Applu měla již podařit překonat jedna z hlavních překážek uvedení prvního ohebného iPhonu a to sice eliminace prohlubně v displeji na místě pantu, který zajišťuje složení. Právě díky tomu by tak mohl být skladací iPhony na poli ohebných iPhonů zajímavým unikátem, který by mohl minimálně v rovině řešení okolo pantu pod displejem udávat trendy. Jelikož však má být uvedení telefonů plánováno až na rok 2026, plány se mohou samozřejmě ještě změnit, byť se to zdá vzhledem k pokročilému vývoji již poměrně nepravděpodobné.